Thiago Tirante venció a Mensik en Cincinnati y logró su mejor actuación en torneos Masters 1000

No se detiene: después de tumbar en segunda ronda a Novak Djokovic, el argentino Thiago Tirante sacudió de nuevo el Masters 1000 de Cincinnati al vencer al checo Jakub Mensik y avanzar a sus primeros cuartos de final de esta categoría de torneos.

Tirante, número 50 del ATP Tour -ya será por lo menos 41°, según el ranking en vivo-, tuvo el mérito de haberse repuesto después de un primer desfavorable, para terminar imponiéndose a Mensik por 5-7, 6-4 y 6-4. De esta forma, el tenista de La Plata, de 25 años, se convirtió en el segundo argentino activo que llegó hasta los cuartos de un Masters 1000, después de Francisco Cerúndolo, que hoy no atraviesa un buen momento.

Gigante, Tirante 🇦🇷



Thiago Augustin Tirante defeats Mensik 5-7 6-4 6-4 to reach his first Masters quarter-final! #CincyTennis pic.twitter.com/a316nTVP8c — Tennis TV (@TennisTV) August 19, 2026

En Cincinnati, ningún jugador albiceleste llegaba tan lejos desde Juan Manuel del Potro en 2018. Tirante, que nunca jugó unos cuartos de final fuera de polvo de ladrillo, se medirá ahora ante el ganador del francés Arthur Fils y el australiano Alex de Miñaur, cuyo partido fue suspendido por lluvia cuando terminaba el primer game.

Este resultado lo convierte en el octavo argentino con presencia en cuartos del certamen de Cincinnati, igualando a Guillermo Vilas (1972, 1973), Franco Squillar i(2000), Guillermo Coria (2003), David Nalbandian (2003) , Mariano Zabaleta(2003), José Acasuso (2005) y Juan Martín del Potro (2012, 2013, 2018).

Tras dar la gran sorpresa eliminando el sábado a Djokovic, Tirante se deshizo el miércoles de Mensik, líder en partidos ganados esta temporada en cancha dura, con 21 y último semifinalista de Roland Garros. Este miércoles, sin embargo, la promesa checa se topó conEl pupilo de Miguel Pastura no perdió la fe cuando Mensik se apropió del primer set en 40 minutos y dominó el segundo hasta un quiebre providencial del argentino para adelantarse 5-4.

Tirante dio un salto de calidad impresionante en el ATP Tour en 2026

En ese punto el checo desfalleció hasta perder los siguientes seis juegos de forma consecutiva, dejando a Tirante con una ventaja decisiva de 4-0 en el tercer set.

El gran momento de Tirante se expresa en que en la temporada 2026 venció a ocho rivales en el top ten: Francisco Cerúndolo (19°) en Río, Ben Shelton (9°) en Houston, Tommy Paul (18°) en Madrid, Camenor Norrie (19°) en Roma, Flavio Cobolli (12°) en Roma, Taylor Fritz (9°) en Montreal y Djokovic (5°) y Mensik (16°) en Cincinnati.

La lluvia interrumpe la jornada

En la cancha central, el joven español Rafael Jódar se despidió de Cincinnati con una derrota ante el italiano Flavio Cobolli en la que desperdició un primer set a favor. Cobolli, décimo del ranking de la ATP, prevaleció con parciales de 4-6, 7-6 (3) y 6-3.

Después de apropiarse del primer parcial en poco menos de una hora, Jódar mantuvo el control del partido hasta que Cobolli rompió su servicio para adelantarse 4-3 en el segundo set. La joya española, undécimo de la ATP a sus 19 años, devolvió de inmediato el break ante un Cobolli que lanzó la raqueta a la pista de frustración por sus numerosos errores con la derecha.

Pero el italiano resistió el empuje de Jódar hasta el tiebreak, que encarriló rápidamente a su favor. El español recibió el golpe y su nivel físico fue decayendo en el tercer set hasta que Cobolli encontró el quiebre decisivo en el sexto juego.