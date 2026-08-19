Masters 1000 de Cincinnati 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

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En la séptima jornada de actividad en Ohio se disputan los octavos de final de los torneos masculino y femenino
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Este miércoles 19 de agosto continúa el Masters 1000 de Cincinnati, que se disputa en el Lindner Family Tennis Center de Ohio sobre canchas de cemento, y en el séptimo se disputan los octavos de final de los torneos masculino y femenino. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
En el certamen de varones, en el P&G Stadium, abren el cronograma el español Rafael Jódar (12°) vs. el italiano Flavio Cobolli (7°) y, a continuación, es decir desde no antes de las 14, lo hacen el alemán Alexander Zverev (1°) y el estadounidense Tommy Paul (19°). Desde no antes de las 20, Taylor Fritz (6°) se mide con el sorpresivo australiano Christopher O’Connell (Q).
En el Grandstand, en tanto, Arthur Fils (21°) juegan con el australiano Alex De Miñaur (5°) desde no antes de las 15 mientras que el norteamericano Frances Tiafoe (17°) lo hace frente al canadiense Felix Auger-Aliassime (2°) desde no antes de las 20.
El resto de los duelos son en el escenario Tony Trabert. Desde las 13.30, Thiago Tirante, el único argentino que sigue en carrera, choca con el checo Jakub Mensik (14°). Desde no antes de las 16.30, en tanto, el portugués Nuno Borges enfrenta a Brandon Nakashima (27°) mientras que su compatriota Jaime Faria (Q) juega ante Lorenzo Musetti (10°).
Cuadro del Masters 1000 de Cincinnati
Tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnati
- Roger Federer (Suiza) - 7
- Pete Sampras (Estados Unidos) / Novak Djokovic (Serbia) - 3
- Andre Agassi (Estados Unidos) / Michael Chang (Estados Unidos) / Andy Roddick (Estados Unidos) / Andy Murray (Gran Bretaña) - 2
- Stefan Edberg (Suecia) / Guy Forget (Francia) / Thomas Enqvist (Suecia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Rafael Nadal (España) / Marin Cilic (Croacia) / Grigor Dimitrov (Bulgaria) / Daniil Medvedev (Rusia) / Alexander Zverev (Alemania) / Borna Coric (Croacia) / Jannik Sinner (Italia) / Carlos Alcaraz (España) - 1
En el campeonato de mujeres Coco Gauff (4ª) enfrenta a la checa Marie Bouzková (22ª) desde no antes de las 16 (hora argentina) en la Cancha Central. Desde no antes de las 21.30, en tanto, Aryna Sabalenka (1ª) hace lo propio vs. la también checa Sara Bejlek.
En el Gradstand, Iga Swiatek (7ª) abre la jornada con la francesa Diane Parry. En la continuidad, Soraya Cirstea (15ª) choca con la estadounidense Jessica Pegula (3ª) y desde nos antes de las 20 Madison Keys (20ª) choca con la china Qiang Wang (Q).
Por último, en el escenario Tony Trabert la kazaja Elena Ribakina (2ª) enfrenta a la rusa Diana Shnaider (14ª) desde no antes de las 15 y en el Champions’ Court la actividad inicia a las 14 con Marta Kostyuk (10ª) vs. Mirra Andreeva (5ª) y sigue con Linda Noskova (6ª) vs. Amanda Anisimova (9ª).
Cuadro del Masters 1000 de Cincinnati femenino
Tabla de campeonas del Masters 1000 de Cincinnati
- Serena Williams (Estados Unidos) / Victoria Azarenka (Bielorrusia) - 2
- Lindsay Davenport (Estados Unidos) / Patty Schnyder (Suiza) / Vera Zvonareva (Rusia) / Anna Chakvetadze (Rusia) / Nadia Petrova (Rusia) / Jelena Jankovic (Serbia) / Kim Clijsters (Bélgica) / Maria Sharapova (Rusia), Na Li (China) / Karolina Pliskova (República Checa) / Garbiñe Muguruza (España) / Kiki Bertens (Países Bajos) / Madison Keys (Estados Unidos), Ashleigh Barty (Australia) / Caroline Garcia (Francia) / Coco Gauff (Estados Unidos) / Aryna Sabalenka (Bielorrusia) / Iga Swiatek (Polonia) - 1
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