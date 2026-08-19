Masters 1000 de Cincinnati 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este miércoles 19 de agosto continúa el Masters 1000 de Cincinnati, que se disputa en el Lindner Family Tennis Center de Ohio sobre canchas de cemento, y en el séptimo se disputan los octavos de final de los torneos masculino y femenino. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el certamen de varones, en el P&G Stadium, abren el cronograma el español Rafael Jódar (12°) vs. el italiano Flavio Cobolli (7°) y, a continuación, es decir desde no antes de las 14, lo hacen el alemán Alexander Zverev (1°) y el estadounidense Tommy Paul (19°). Desde no antes de las 20, Taylor Fritz (6°) se mide con el sorpresivo australiano Christopher O’Connell (Q).

Thiago Tirante es el único argentino que sigue en carrera por el título en Cincinnati MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el Grandstand, en tanto, Arthur Fils (21°) juegan con el australiano Alex De Miñaur (5°) desde no antes de las 15 mientras que el norteamericano Frances Tiafoe (17°) lo hace frente al canadiense Felix Auger-Aliassime (2°) desde no antes de las 20.

El resto de los duelos son en el escenario Tony Trabert. Desde las 13.30, Thiago Tirante, el único argentino que sigue en carrera, choca con el checo Jakub Mensik (14°). Desde no antes de las 16.30, en tanto, el portugués Nuno Borges enfrenta a Brandon Nakashima (27°) mientras que su compatriota Jaime Faria (Q) juega ante Lorenzo Musetti (10°).

Cuadro del Masters 1000 de Cincinnati

La parte alta del cuadro masculino del Masters 1000 de Cincinnati

La parte baja del cuadro masculino del Masters 1000 de Cincinnati

Tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnati

Roger Federer (Suiza) - 7

Pete Sampras (Estados Unidos) / Novak Djokovic (Serbia) - 3

Andre Agassi (Estados Unidos) / Michael Chang (Estados Unidos) / Andy Roddick (Estados Unidos) / Andy Murray (Gran Bretaña) - 2

Stefan Edberg (Suecia) / Guy Forget (Francia) / Thomas Enqvist (Suecia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Rafael Nadal (España) / Marin Cilic (Croacia) / Grigor Dimitrov (Bulgaria) / Daniil Medvedev (Rusia) / Alexander Zverev (Alemania) / Borna Coric (Croacia) / Jannik Sinner (Italia) / Carlos Alcaraz (España) - 1

Roger Federer ganó siete veces el título en Cincinnati AFP

En el campeonato de mujeres Coco Gauff (4ª) enfrenta a la checa Marie Bouzková (22ª) desde no antes de las 16 (hora argentina) en la Cancha Central. Desde no antes de las 21.30, en tanto, Aryna Sabalenka (1ª) hace lo propio vs. la también checa Sara Bejlek.

En el Gradstand, Iga Swiatek (7ª) abre la jornada con la francesa Diane Parry. En la continuidad, Soraya Cirstea (15ª) choca con la estadounidense Jessica Pegula (3ª) y desde nos antes de las 20 Madison Keys (20ª) choca con la china Qiang Wang (Q).

Por último, en el escenario Tony Trabert la kazaja Elena Ribakina (2ª) enfrenta a la rusa Diana Shnaider (14ª) desde no antes de las 15 y en el Champions’ Court la actividad inicia a las 14 con Marta Kostyuk (10ª) vs. Mirra Andreeva (5ª) y sigue con Linda Noskova (6ª) vs. Amanda Anisimova (9ª).

Cuadro del Masters 1000 de Cincinnati femenino

El cuadro del Masters 1000 de Cincinnati femenino

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Cincinnati