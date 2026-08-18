Masters 1000 de Cincinnati 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este martes continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Cincinnati. Se disputan varios partidos del torneo masculino y otros tantos del femenino, todos correspondientes a la tercera ronda. En la Argentina, la totalidad de los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca para esta jornada el compromiso entre el canadiense Félix Auger-Aliassime (N° 4 del ranking ATP) y el argentino Juan Manuel Cerúndolo (51°). Además, volverán a presentarse Daniil Medvedev (7°), quien se cruza con el local Brandon Nakashima (22°), y Taylor Fritz (9°), que se verá las caras con el joven español Daniel Mérida (40°).

El ruso Daniil Medvedev viene de eliminar al argentino Marco Trungelliti en la segunda ronda del Cincinnati Open MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el campeonato de mujeres vuelven a jugar cuatro integrantes del Top 10 del ranking WTA: Aryna Sabalenka (1°), Coco Gauff (4°), Mirra Andreeva (6°) y Elina Svitolina (9°). La bielorrusa se enfrenta a la china Wang Xinyu (36°), la estadounidense juega frente a su compatriota Ann Li (29°), la rusa se cruza con la indonesia Janice Tjen (37°) y la ucraniana va contra la china Wang Xiyu (108°).

Partidos destacados de este martes 18 de agosto

No antes de las 13.10 : Janice Tjen vs. Mirra Andreeva

: Janice Tjen vs. Mirra Andreeva No antes de las 13.30 : Taylor Fritz vs. Daniel Mérida

: Taylor Fritz vs. Daniel Mérida No antes de las 15 : Elina Svitolina vs. Wang Xiyu

: Elina Svitolina vs. Wang Xiyu No antes de las 15.30 : Daniil Medvedev vs. Brandon Nakashima

: Daniil Medvedev vs. Brandon Nakashima No antes de las 16 : Coco Gauff vs. Ann Li

: Coco Gauff vs. Ann Li No antes de las 20 : Juan Manuel Cerúndolo vs. Félix Auger-Aliassime

: Juan Manuel Cerúndolo vs. Félix Auger-Aliassime No antes de las 20: Aryna Sabalenka vs. Wang Xinyu

La bielorrusa Aryna Sabalenka buscará avanzar de ronda en el Masters 1000 de Cincinnati 2026 MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horario de comienzo aproximado y dependen del tiempo de juego del encuentro anterior en esa cancha.

Cómo ver online el Masters 1000 de Cincinnati 2026

El Masters 1000 de Cincinnati 2026 comenzó el jueves 13 de agosto y se extiende hasta el domingo 23 de agosto en el Lindner Family Tennis Center. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnati

Rama masculina

Roger Federer (Suiza) - Siete títulos

Pete Sampras (Estados Unidos) y Novak Djokovic (Serbia) - Tres

Andre Agassi (Estados Unidos), Michael Chang (Estados Unidos), Andy Roddick (Estados Unidos) y Andy Murray (Gran Bretaña) - Dos

Stefan Edberg (Suecia), Guy Forget (Francia), Thomas Enqvist (Suecia), Gustavo Kuerten (Brasil), Rafael Nadal (España), Marin Cilic (Croacia), Grigor Dimitrov (Bulgaria), Daniil Medvedev (Rusia), Alexander Zverev (Alemania), Borna Coric (Croacia), Jannik Sinner (Italia) y Carlos Alcaraz (España) - Uno

Rama femenina