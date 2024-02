escuchar

Desde que arribó en Buenos Aires durante la noche del sábado pasado, el español Carlos Alcaraz , número 2 del ranking, una de las explosivas figuras del deporte de las raquetas, no pasa inadvertido. No lo hace en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, el escenario del ATP porteño que vino a defender; ni tampoco en sus actividad programadas fuera del court. En menos de una semana, visitó dos veces la cancha de Boca: durante una mañana, con el estadio sin público, y el miércoles observó una porción del partido ante Central Córdoba en un palco, acción que generó distintas reacciones.

Spain's Carlos Alcaraz celebrates after winning a breaking point against Argentinaís Camilo Carabelli during their ATP 250 Argentina Open second round tennis match in Buenos Aires, on February 15, 2024. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) JUAN MABROMATA - AFP

El debut del murciano en el Argentina Open se produjo anoche, frente a unas 5500 personas, entre las que estuvo el arquero de Boca, Sergio Chiquito Romero. Como primer preclasificado, Alcaraz estuvo exento de disputar la primera ronda. En los 8vos de final venció al porteño Camilo Ugo Carabelli (134°) por 6-2 y 7-5. En el cierre del partido, cuando ambos jugadores se saludaron cálidamente con la red como único obstáculo, se observó al argentino decirle algo al oído al español, provocándole curiosidad y sonrisas. Más tarde, cuando Carlitos asistió a la rueda de prensa, contó qué le había dicho Ugo Carabelli. En realidad, se trató de una chicana futbolística...

Sergio Romero, el arquero de Boca, en el BALTC viendo Alcaraz-Ugo Carabelli JUAN MABROMATA - AFP

“¿Qué me dijo Camilo? Que no puedo ser de Boca”, expresó Alcaraz y lanzó una carcajada contagiosa. “En la red me ha dicho que me daría una camiseta de su equipo, porque no puedo ser de Boca y luego ha venido y me la ha dado. Yo le he comentado que la voy a poner en mi habitación”, añadió Alcaraz, que este viernes, no antes de las 18.30, se medirá con el italiano Andrea Vavassori, por los cuartos de final del ATP 250 de Buenos Aires.

El momento simpático entre Camilo y Carlitos

Back in business 🇪🇸@carlosalcaraz defeats Ugo Carabelli 6-2 7-5 to kick off his 2024 Golden Swing campaign!@ArgentinaOpen pic.twitter.com/tx6YQSqRZx — Tennis TV (@TennisTV) February 15, 2024

Ugo Carabelli es fanático de San Lorenzo. “Tengo un tatuaje. Mi viejo, Gustavo, es enfermo de San Lorenzo y me lo pasó. Cuando puedo ir a la cancha, voy. Antes iba a la popular, pero por un tema de la cadera, que me dolía por estar tanto tiempo parado, no pude ir más y ahora voy a la platea cuando puedo. Me encanta San Lorenzo”, comentó Camilo en el Argentina Open tras derrotar al peruano Juan Pablo Varillas en la primera ronda del cuadro principal. El fútbol es una de las pasiones de la familia: Jeremías, el hermano de Camilo, fue futbolista del ascenso y apodado el “Zlatan Ibrahimovic de la C”.

Ugo Carabelli es fanático de san Lorenzo

“Sé que hay una gran rivalidad en el fútbol argentino. He tenido la oportunidad de ir a la Bombonera, no voy a mentir, fue especial. Soy un chico que quiere hacer muchisimas cosas en los sitios a los que va. Espero tener mas tiempo para ir a otros sitios. A los de river... También iré al estadio de River, no os preocupéis, pero la verdad es que mientras estoy en el torneo es difícil encontrar tiempo. Espero tenerlo”, dijo, sonriente, en TyC Sports, luego del triunfo ante Ugo Carabelli.

Recorrer La Bombonera ✅

Vivir la fiesta de un partido de local ✅

Llevarse de regalo la camiseta más linda del mundo ✅



¡Éxitos en tu debut en el Argentina Open, @carlosalcaraz! 🎾 💙💛💙 pic.twitter.com/0ATrgftmqo — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 15, 2024

Alcaraz (20 años) es hincha de Real Madrid y adora descubrir nuevas costumbres relacionadas a la pelota. También fue invitado al estadio Monumental de River y, siempre y cuando le den los tiempos libres en Buenos Aires, tiene intenciones de ir. Carlitos llegó al país junto con seis personas, entre ellas su papá, Carlos, y su entrenador principal, el Mosquito Juan Carlos Ferrero (número 1 en 2003), que, durante una entrevista con LA NACION, destacó la calidez de su pupilo.

“Ser de la manera que es, es totalmente mérito de la familia, pero obvio que el equipo que tiene alrededor debe estar formado por gente humilde, trabajadora. Y si en algún momento él se desvía junto con la familia hay que ponerlo en la vía correcta. Está viviendo cosas grandes, obviamente que le llega bastante dinero, pero son cosas que la familia las está manejando muy bien y están haciendo bien los deberes”, expresó Ferrero, campeón del ATP de Buenos Aires en 2010.

LA NACION