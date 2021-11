El deseo de Djokovic para después del retiro: no llevarse sus conocimientos “a la tumba” y ser coach

Novak Djokovic, que el último domingo siguió reescribiendo la historia del tenis ganando el título de París-Bercy y encumbrándose como el jugador con más trofeos de categoría Masters 1000 (37, uno más que Rafael Nadal), planea convertirse en entrenador una vez que termine su carrera, ya que no tiene intención de llevarse sus conocimientos “a la tumba”, aseguró.

Djokovic, quien también se aseguró terminar la temporada como número uno del mundo por séptima vez (superando el récord de Pete Sampras, con seis), afirmó: “Intento transmitir a las nuevas generaciones todo lo que he aprendido. El conocimiento puede ser una maldición si no lo usas. ¿Qué se supone que debo hacer cuando me retire? ¿Llevármelo a la tumba para que los que vengan después de mí no puedan beneficiarse de mi filosofía, métodos de trabajo y enfoque?” .

El último domingo, en París-Bercy, Novak Djokovic derrotó a Medvedev y conquistó el último Masters 1000 de la temporada. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

El serbio, de 34 años, prosiguió, tras celebrar en París-Bercy y antes de competir en la Copa de Maestros, en Turín (ya no se jugará en Londres): “Para mí es lógico que el siguiente paso (de mi carrera) sea transmitir mis conocimientos a los demás. Me veo en varios roles en el futuro y me alegraría poder desarrollarme también como entrenador”.

“Me considero un estudiante del deporte”, sentenció Nole. Y siguió: “Realmente respeto y admiro a todos los campeones pasados que allanaron el camino para mí y para todas las generaciones que están jugando al tenis en este momento. Estamos disfrutando de los beneficios de este juego en todos los sentidos debido a los campeones anteriores que hicieron que la gira sea como es hoy”.

Djokovic junto con uno de sus entrenadores, Marian Vajda; tras su retiro, el serbio planea ser coach. AFP

Djokovic, además, elogió al ruso Daniil Medvedev, número 2 del mundo, su verdugo en la última final del US Open y su “víctima” en París. “Definitivamente es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento y si se mantiene saludable, ganará muchos torneos de Grand Slam más. Es, probablemente, mi mayor rival en este momento y está muy cerca de convertirse en el número uno del mundo. No tiene debilidades”, agregó Nole.

Djokovic será el primer cabeza de serie en el Masters que se jugará desde el domingo próximo hasta el 21 del mes actual, en Turín. Luego, liderará al equipo de Serbia, desde el 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre, en las Finales de la Copa Davis.