Eliminatorias: Uruguay y un momento crítico que se acentúa con nueve bajas para jugar ante la Argentina

El seleccionado uruguayo de fútbol vive jornadas agitadas. Después de la última triple fecha de Eliminatorias, en la que cayó frente a la Argentina (3-0) y Brasil (4-1), el cargo de técnico del histórico Oscar Washington Tabárez estuvo en duda, pero sin embargo los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo confirmaron, al menos, por los próximos dos compromisos: el viernes ante el seleccionado argentino, en Montevideo, y, el martes venidero, frente a Bolivia, en La Paz.

Claro que para el armado del equipo, el Maestro Tabárez en encuentra ante una situación sumamente delicada, ya que el platel padece nueve ausencias de peso. La última baja fue la del delantero Darwin Núñez, que actúa en Benfica, por una lesión de rodilla derecha.

El Maestro Tabárez, histórico DT de Uruguay, vive un momento crítico al frente del seleccionado.

“En los estudios realizados se constató proceso inflamatorio tendinoso de su rodilla, con edema óseo rotuliano, lo que lo inhabilita para participar de la selección uruguaya en los partidos ante Argentina y Bolivia”, publicó la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Además de Núñez, Uruguay tampoco tendrá disponibles el delantero de Manchester United, Édinson Cavani, ni el zaguero Sebastián Coates (Sporting de Portugal), que padece una molestia en la rodilla derecha. Tabárez tampoco contará con Federico Valverde (Real Madrid), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Maximiliano Gómez (Valencia), Matías Viña (Roma), Nicolás De la Cruz (River Plate) y Sebastián Cáceres (América de México).

Nicolás De la Cruz, el mediocampista de River Plate, otra de las ausencias de Uruguay en las Eliminatorias. Ernesto Ryan

En las últimas horas, consultado por la causa de las numerosas lesiones del plantel, Tabárez indicó: “No sólo son las Eliminatorias: en la mayoría de los países están jugando entre semana, es una continuidad y un nivel de exigencia que en ciertas épocas del año aumenta. Porque se definen los campeonatos, no sólo físicamente, sino el estrés psicológico de los resultados. Quién pierde, quién gana, pasa por la mente de los futbolistas”.

El escenario es complejo para Uruguay. Tiene, al menos, un lesionado en todas las posiciones, salvo en el lugar del lateral derecho. Pero Tabárez apela a su sabiduría para darle tranquilidad a los que competirán: “Están todas las posiciones cubiertas con los jugadores que estén a disposición, los que vayan al campo van a tener toda nuestra confianza, los que entren también, es lo que hay a disposición. Van a estar en la toma de decisiones, el fútbol es de los futbolistas”.

La selección Celeste se encuentra en el quinto lugar de la tabla de las Eliminatorias, en zona de repechaje, con 16 puntos.

El apoyo de Godín, el capitán

Diego Godín, el capitán del seleccionado uruguayo, afirmó: “A mi nadie me dijo si Tabárez tenía que seguir o no tenía que seguir y es la primera cosa que tengo que aclarar”. Y agregó: “Como capitán hablé con todas las parte, pero nadie me preguntó nada, yo tengo mi opinión formada”.

”Diego Godín no va a decidir quién es el técnico de la selección uruguaya, ni del Cagliari, ni del Atlético de Madrid. Mi apoyo personal, porque llevamos 15 años juntos, es incondicional y va a seguir hasta que él siga y yo siga en la selección” , sostuvo.

El capitán Diego Godín, un jugador imprescindible en el seleccionado que conduce el Maestro Tabárez. Reuters

El zaguero se refirió a los reveses recibidos en los últimos partidos ante ante la Argentina y Brasil: “Cuando se pierde, en cualquier ámbito de la vida, se generan dudas e incertidumbre. En nuestro caso llevamos tiempo en la selección y hemos tenido momentos difíciles sabemos cuál es el camino para reconducirlos y cambiar las cosas”.