El despectivo comentario de John McEnroe tras la victoria de Navone sobre Djokovic en la primera ronda del US Open

Fue un día que recordará toda la vida: Mariano Navone protagonizó una noche inolvidable en Flushing Meadows al eliminar a Novak Djokovic en la primera ronda del US Open. En un duelo que se extendió durante 4 horas y 36 minutos, el argentino de 25 años se impuso con parciales de 7-6 (7-5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, firmando la victoria más significativa de su carrera profesional. La derrota es un duro golpe para el serbio, que no caía en el estreno de un Grand Slam desde el Abierto de Australia de 2006, marcando un posible fin de ciclo para el exnúmero uno del mundo en el cemento neoyorquino.

“Es la mejor sensación que he tenido en una cancha de tenis, el escenario más grande. Fue muy duro porque enfrentas al GOAT”, declaró Navone tras el partido a la transmisión oficial. El jugador oriundo de Nueve de Julio destacó la importancia de su equipo de trabajo y el rol clave de su psicóloga para mantenerse enfocado tras un inicio donde los nervios de enfrentar a un ídolo fueron protagonistas. “Estaba muy nervioso, es el chico del póster, pero luego me puse combativo. Vi que estaba tocado y me concentré en lo mío”, añadió a ESPN el argentino, que alcanzó su primer triunfo en cinco sets en un Grand Slam.

El despectivo comentario de John McEnroe para con Navone

Pero desde la cabina de transmisión internacional, John McEnroe lanzó un comentario despectivo ni bien se concretó el triunfo del argentino. En su actual papel de analista del tenis para ESPN, es sabido el estilo ácido del ex N°1 del mundo entre 1981 y 1984 y miembro del Salón de la Fama del Tenis. Cuando terminó el partido, el relator principal destacó el “momento increíble” que estaba viviendo en ese instante Navone, pero “Big Mac” salió pronto al cruce y se mostró entre irónico y despectivo: “Jugará en la segunda ronda en la cancha 21. Te deseamos lo mejor, y tendrás que intentar jugar con esa intensidad y esfuerzo. pero disfruta el momento, joven”.

El carácter de Navone para sacar adelante el partido

El desarrollo del encuentro fue una muestra de resiliencia. Pese a un inicio arrollador de Djokovic, que tomó una ventaja de 3-0 en apenas trece minutos, Navone logró equilibrar las acciones aprovechando la humedad ambiente y el desgaste físico del balcánico. Tras llevarse el primer set en el tie-break, el argentino debió sortear los embates de un oponente que, aun visiblemente disminuido por problemas estomacales y dolencias lumbares, forzó cada intercambio hasta el límite de sus capacidades. Durante el cuarto parcial, la situación física de Djokovic se tornó crítica, con constantes visitas del fisioterapeuta y una notable merma en la efectividad de su primer servicio, que cayó al 45 por ciento.

Djokovic no ocultó su frustración al finalizar el cotejo. “Es evidente que me sentía fatal en la pista; vengo arrastrando vómitos y problemas serios prácticamente en todos los partidos de este año”, confesó el serbio ante la prensa. El legendario tenista, que buscaba su 25° título de Grand Slam, admitió no haber disfrutado el juego a pesar de reconocer la calidad de su adversario: “Felicidades a él, es un buen tipo y un luchador”. La escena final, con un Djokovic exhausto y Navone celebrando con respeto ante un público atónito, sintetizó la magnitud de la hazaña.

Ahora, el argentino deberá recuperar fuerzas para su próximo desafío, donde enfrentará al ganador del choque entre Matteo Berrettini y Stan Wawrinka. Este triunfo no solo reafirma el presente del tenis nacional, sino que también pone en duda la continuidad del dominador absoluto de las últimas décadas en la máxima exigencia física del circuito.