El enojo de Shapovalov con Jódar por las interrupciones del español por culpa de sus zapatillas

Cada actuación de Rafael Jódar, el sorprendente tenista español de 19 años, genera efervescencia y repercusiones. Esta vez exhibió coraje para remontar el desafío frente a Denis Shapovalov, en la segunda ronda de Cincinnati, y triunfar por 7-5, 4-6 y 7-5. En el tercer set, el madrileño levantó un 5-1 en contra y salvó dos match points con el canadiense al saque y encadó seis games consecutivos. De hecho, Shapovalov sacó dos veces para partido, para cerrar el set por 6-2, sin embargo Jódar reaccionó, aceleró y avanzó a la tercera ronda, donde se medirá con Alejandro Tabilo (Chile).

Pero más allá del juego, Jódar volvió a quedar en el centro de atención (y de la polémica) por una situación que ya vivió en sus últimos torneos y que tiene que ver con los cordones de las zapatillas. El español interrumpió dos ocasiones el encuentro porque se le habían roto los cordones (ya le había pasado en los torneos de Washington y Montreal, algo que generó el fastidio de sus rivales). La segunda interrupción sucedió en un momento clave del match, en el tercer set, con Shapovalov en ventaja por 5-3 (15-15). El canadiense se quejó y le reclamó al juez de silla (el egipcio Adel Nour) que Jódar estaba enfriando el partido en una situación crítica para él.

Denis Shapovalov pidiéndole explicaciones a Rafael Jodar por las interrupciones del español en Cincinnati al tener problemas con su calzado MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jódar (11° del mundo) se sentó en su silla para cambiarse los cordones, ensayó una explicación que Shapovalov no aceptó en ese momento y detuvo el partido más de un minuto por el problema en su calzado. Desde el público surgieron silbidos y Jódar, mirando a su padre y entrenador en un rincón de la cancha, le hizo un gesto como de resignación.

La interrupción que enojó a Shapovalov

El reclamo de Shapovalov a Jodar durante el partido en Cincinnati

Más tarde, sentenciado el partido después de dos horas y 56 minutos, Shapovalov (actual 48° del ranking) no dudó en cruzar del otro lado (y no esperar a su rival en la red) y reclamarle al español lo que había hecho, una vez más. Luego, durante la rueda de prensa, Jódar se refirió a la polémica situación: “Al final son cosas que pasan; es algo que no puedo controlar. Simplemente acepté la situación según venía. Se me rompieron los cordones, así que me aseguraré de tener preparadas más zapatillas nuevas para el próximo partido por si vuelve a ocurrir”.

One of the comebacks of the year so far…🔥



An unbelievable six-game run from Rafa Jodar@atptour #CincyTennis pic.twitter.com/25vKvxwZTC — Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2026

En cuanto a lo estrictamente deportivo, Jódar, con esta victoria, se consolida como el tercer jugador con más triunfos ATP durante la temporada, con 35 (y 13 derrotas). El europeo se encuentra en el podio de un registro que comparte con el alemán y número 3, Alexander Zverev (45), y el italiano y líder del ranking, Jannik Sinner (44).

Argentinos en Cincinnati

Este domingo habrá más acción para los tenistas argentinos en el séptimo Masters 1000 del año. Por la segunda ronda, Marco Trungelliti (superó la clasificación y venció en la primera ronda del main draw al serbio Hamad Medjedovic) vs. el ruso Daniil Medvedev (cuarto preclasificado), Sebastián Báez vs. el estadounidense Learner Tien (16° preclasificado), Francisco Cerúndolo (20°) vs. el portugués Nuno Borges y Juan Manuel Cerúndolo vs. el francés Arthur Rinderknech (25° favorito).

El respetuoso saludo entre Novak Djokovic y Thiago Tirante tras la victoria del argentino en Cincinnati EMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El platense Thiago Tirante, tras obtener la victoria más valiosa de su carrera, ante Novak Djokovic, volverá a jugar este lunes, por la tercera ronda del torneo estadounidense, ante el español Martín Landaluce.