El 8 de marzo próximo, Novak Djokovic, actual líder del ranking, podría igualar el récord de semanas como número 1 que posee Roger Federer (310). Fuente: AP

21 de octubre de 2020 • 10:33

Novak Djokovic es uno de los tenistas más efectivos de la historia, inclusive, siendo contemporáneo de Roger Federer y Rafael Nadal, lo que enaltece sus registros. El serbio, 17 veces ganador de trofeos de Grand Slam, está en la cima del ranking y, de seguir así, el 8 de marzo próximo igualará la marca de Federer, que hasta aquí ostenta el récord de semanas como número 1, con 310. Con el objetivo de consolidar su posición en el ranking y evitar el acoso de Nadal y Dominic Thiem, los números 2 y 3, respectivamente, Nole diagramó estratégicamente lo que resta del inusual calendario 2020.

Por lo pronto, Djokovic anunció que no competirá en el Masters 1000 de París-Bercy, desde el 2 de noviembre, ya que ostenta los mil puntos correspondientes al título ganado en el certamen indoor de la capital francesa en 2019 y con el nuevo sistema de puntos para el ranking no necesita defender lo hecho la temporada pasada. Formulado tradicionalmente sobre la base de los "Mejores 18" resultados en 52 semanas, ahora el ranking cubrirá un período de 22 meses, desde marzo de 2019 a diciembre próximo. De esta manera, el serbio y su equipo tomaron la calculadora y sí decidieron ir a jugar, por ejemplo, en el ATP 500 de Viena, desde la semana próxima, porque allí no compitió en 2019. También competirá, obviamente, en el Masters de Londres, desde el 15 de noviembre.

"En Viena no estuve el año pasado y puedo ganar hasta 500 puntos, y en Londres están en juego muchos puntos [NdR: el campeón invicto gana 1500 puntos, 500 menos que lo obtenido por conquistar un Grand Slam]. Lo más importante ahora para mí es sumar todos los puntos que pueda. Quiero marcar la diferencia de forma considerable antes del inicio de la próxima temporada. Es obvio que ese es mi plan", explicó Djokovic, de 33 años, en el periódico deportivo serbio Sportski zurnal. "Mi deseo es ser el primero, con el mayor número de semanas de la historia, y trabajaré para que eso se haga realidad", apuntó el reciente finalista de Roland Garros.

Novak Djokovic, que busca terminar el año como número 1, competirá la semana próxima en el ATP 500 de Viena. Crédito: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Tras recibir una invitación por parte de la organización, Djokovic volverá a jugar el torneo de Viena por primera vez desde 2007, cuando ganó el título al derrotar al suizo Stan Wawrinka en la final. El serbio buscará levantar su quinto título del año: ya logró conquistar el Abierto de Australia (vs. Thiem), Dubai (vs. Stefanos Tsitsipas), Cincinnati (vs. Milos Raonic) y el Masters 1000 de Roma (vs. Diego Schwartzman). "Si en Viena paso a los cuartos de final ya tendré asegurado el primer puesto al final del año (de la ATP). Si eso se cumple, tendré asegurado un objetivo para este año", dijo Nole.

En caso de que Djokovic supere el récord de Federer como número 1 de la ATP, el suizo de 39 años estaría perdiendo, en poco tiempo, dos marcas que hasta no hace mucho parecían inalcanzables: además de la del ranking, la de cantidad de trofeos de Grand Slam, ya que Nadal lo igualó (con 20) al ganar el último Roland Garros.

El rival de Schwartzman en Alemania

Diego Schwartzman reaparecerá este jueves en el circuito tras las semifinales del Abierto de Francia. En el ATP 250 de Colonia 2, Alemania (bajo techo, superficie dura), el argentino es el segundo preclasificado y se medirá, directamente por la segunda ronda, con el alemán Oscar Otte, 141° del ranking, de 27 años y 1.93m. El rival del Peque cayó en la clasificación, pero ingresó como "perdedor afortunado" y en la primera ronda del main draw derrotó por 6-3 y 6-2 al austríaco Dennis Novak, que sí había superado la qualy.

Schwartzman, actual número 9 del mundo, jugará su primer partido como Top 10. El argentino tiene un objetivo: clasificarse para la Copa de Maestros de Londres. Hoy, con 3180 puntos, está virtualmente adentro del O2 Arena londinense, ya que se encuentra en la octava posición de la carrera, pero hay varios aspirantes, como el italiano Matteo Berrettini (3075), el francés Gael Monfils (2860) y el canadiense Denis Shapovalov (2830), entre otros. Hasta el momento hay seis clasificados confirmados para el Masters; el séptimo mejor ubicado es el ruso Andrey Rublev, con 3429 puntos.

El Masters sí ya tiene confirmada la presencia del marplatense Horacio Zeballos, en la especialidad de dobles, junto con su pareja, el español Marcel Granollers. Gastón Etlis y Martín Rodríguez, en 2004, habían sido los últimos argentinos en jugar la competencia de dobles del torneo de maestros, por entonces en Houston.

