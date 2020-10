El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos se clasificaron para el Masters de Londres; será el debut del doblista marplatense en el prestigioso torneo. Crédito: Prensa ATP Tour

Sebastián Torok Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de octubre de 2020 • 10:21

Horacio Zeballos y Marcel Granollers eran buenos rivales del circuito pero nunca habían competido juntos en dobles hasta agosto de 2019, en Montreal. Por distintos motivos, el marplatense y el catalán formaron pareja por primera vez en ese Masters 1000 canadiense y..., levantaron el trofeo. Desde entonces, no dejaron de potenciarse. Esta temporada conquistaron el trofeo de Buenos Aires, Río de Janeiro y el Masters 1000 de Roma, además de haber alcanzado las finales del US Open (2019) y Kitzbühel (hace unas semanas). Ahora, sumaron un nuevo logro: se clasificaron al Masters de Londres, el exclusivo certamen donde actúan las ocho mejores parejas de la temporada. Será el debut de Zeballos en el prestigioso torneo que se jugará, por última vez, en el O2 Arena londinense (entre 2021 y 2025 se mudará a Turín, Italia).

"Es una alegría inmensa. Estaba especulando con los puntos, con los resultados. Y más yo, que era mi primera vez. No tenía tanta experiencia en el tema. En cambio, mi compañero, Marcel, me decía que entrábamos seguro, que nos iban a dar los puntos necesarios, pero hoy fue un alivio muy grande cuando vi la noticia de la ATP", le dijo, radiante, Zeballos (35 años) a LA NACION. Será el primer argentino en competir en dobles en el Masters desde 2004, cuando lo hicieron Gastón Etlis y Martín Rodríguez [NdR: también jugaron en 2003; ambas ediciones, en Houston]. Granollers, actual 8° del mundo en dobles y ex 4°, fue campeón del ATP Finals 2012 con el español Marc López y disputará el torneo cierre de temporada con una tercera pareja, ya que también lo jugó con el croata Ivan Dodig, en 2017. Luis Lobo en 1995 en Eindhoven (Holanda) y Daniel Orsanic en 2000 en Bangalore (India) fueron las otras raquetas nacionales que compitieron en dobles en la Copa de Maestros.

A los 35 años, el marplatense Horacio Zeballos es el número 3 del mundo en dobles y tiene 16 títulos ganados, la misma cifra que Guillermo Vilas. Fuente: AFP

"Más que nada, entrar en el Masters, fue el objetivo que nos planteamos al volver después de la pandemia. Es lo que uno siempre busca desde el arranque del año. Fue un incentivo para arrancar después del parate por la pandemia, que uno no sabía si moverse o no, si salir de la seguridad de tu casa para trabajar después de tantos meses de incertidumbre. Dijimos: 'Bueno, busquemos clasificar al Masters'. Por eso nos animamos a ir a Estados Unidos también", explicó Zeballos, entrenándose en la Argentina después de casi dos meses de gira por el exterior. El boleto asegurado para el Masters (Zeballos y Granollers son la cuarta pareja en lograr el acceso, después de Joe Salisbury/Rajeev Ram, Mate Pavic/Bruno Soares y Kevin Krawietz/Andreas Mies) les da más margen al argentino y al español, que no necesitan viajar al ATP 500 de Viena, desde la semana próxima, y jugarán directamente en el Masters 1000 de París-Bercy (desde el 2 de noviembre), luego tendrán una semana libre y, después, se trasladarán a Gran Bretaña para jugar el Masters, desde el 15/11.

"Fue un año muy raro, muy difícil, más allá de los buenos resultados en la cancha. Es difícil verle el lado positivo a toda esta situación general, por el coronavirus. Para uno como persona es feo ver lo que pasa en el mundo. Llevándolo a lo personal, estuve muchísimo tiempo sin verme con mi familia. Fue difícil como para todos. Fue triste. Por otro lado, ya con la vuelta al circuito y con los resultados que se nos dieron, me puse contento por volver a trabajar. Es un año loco, cargado de diferentes sentimientos", contó Zeballos. Al ganar el trofeo en el Foro Itálico, hace un mes, el argentino amante del ajedrez llegó a los dieciséis trofeos en dobles, igualando la marca de Guillermo Vilas.

Zeballos, con 6930 puntos, es el número 3 del ranking mundial. Los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, con 8440 puntos, ocupan los dos primeros lugares. Pero en las últimas horas, Cabal anunció haber dado positivo un test de coronavirus (Farah dio negativo). Ambos están ubicados en la décima posición para el ingreso en el Masters, pero no está claro cuándo podrían volver a competir. A Zeballos también se le abre una oportunidad allí, porque de tener buenas actuaciones en París-Bercy y en el Masters de Londres hasta podría cerrar la temporada en la cima del ranking.

Conforme a los criterios de Más información