Elena Rybakina encendió las alarmas en vivo y horas después se bajó de las WTA Finals: “No me encuentro bien”

La imagen recorrió rápidamente el mundo del tenis. Elena Rybakina, número 1 del ranking femenino y una de las grandes figuras de la temporada, interrumpió de manera abrupta una entrevista televisiva en Indian Wells tras admitir que no se sentía bien. Horas más tarde llegó la confirmación que terminó de explicar la escena: la kazaja anunció su baja de las WTA Finals, el torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras del año y que comienza este domingo por la tarde.

Las señales de alarma habían aparecido incluso antes de aquella conversación. Rybakina, vigente campeona del certamen y una de las máximas candidatas al título, había postergado del viernes al sábado su conferencia de prensa obligatoria previa al comienzo de la competencia. De hecho, fue la única de las ocho participantes que no compareció ante los medios en la jornada prevista por la organización.

La situación quedó expuesta durante una entrevista con Canal+ Sport. Visiblemente incómoda y sin la energía habitual, la tenista escuchó cómo la entrevistadora le ofrecía terminar la charla. “¿Está todo bien? Si quieres parar, podemos hacerlo”, le planteó. La respuesta fue inmediata: “Sí, por favor”. Acto seguido, al ser consultada por su estado físico, Rybakina fue todavía más contundente: “No, no me encuentro bien”. La entrevista concluyó en ese instante.

Poco después llegó el anuncio oficial de su retiro, con un mensaje escueto: “Elena Rybakina se ha retirado de las Finales de la WTA de 2026 por motivos médicos”. La jugadora de 27 años, que este año conquistó el Abierto de Australia y el US Open para alcanzar la cima del ranking mundial, explicó que no estaba en condiciones de competir en el cierre de la temporada. Según trascendió, atraviesa un proceso viral que le impide presentarse en Indian Wells.

Elena Rybakina quedó descartada: su lugar en el cuadro principal será ocupado por la ucraniana Marta Kostyuk RIE KIKUCHI - AFP

En un comunicado difundido tras confirmarse la baja, la kazaja expresó su decepción por perderse uno de los torneos más importantes del calendario. “Me entristece mucho informar a todos mis aficionados y seguidores de que, por desgracia, tengo que retirarme de las WTA Finals este año. He tenido una temporada increíble, pero mi cuerpo no está físicamente preparado para competir”, señaló.

Rybakina también explicó cuál será el próximo paso en su recuperación. “Voy a pasar un tiempo descansando y recuperándome en casa, y preparándome para la temporada 2027”, indicó la líder del ranking, que decidió priorizar su salud después de una exigente campaña en la que se consolidó como la mejor jugadora del circuito.

El mensaje concluyó con una referencia especial al torneo y a sus rivales. “Las WTA Finals son un torneo muy especial y deseo mucha suerte a todos esta semana. ¡Estoy deseando volver a Indian Wells en marzo!”, afirmó. Su lugar en el cuadro principal será ocupado por la ucraniana Marta Kostyuk, que hará su debut frente a la checa Linda Noskova en el certamen que baja el telón de la temporada femenina.