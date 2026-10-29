Elena Rybakina se aseguró terminar el año como número 1 del mundo por primera vez en su carrera

Elena Rybakina se aseguró terminar la temporada en lo más alto del ranking WTA y por primera vez en su carrera. Aryna Sabalenka ya no la podrá desbancar. La kazaja logró el objetivo este jueves, al derrotar a su compatriota Yulia Putintseva ‌por 6-2 y 6-3 ‌en la ⁠segunda ronda del Pan Pacific Open de Tokio. Rybakina, de 27 años, dio uno de los pasos más valiosos de su vida tenística a una semana de las Finales de la ​WTA, que cierran la temporada y donde será favorita.

Rybakina, que se clasificó para ‌los cuartos de final del torneo WTA ​500 de Tokio, llegó al Ariake Coliseum tras conquistar su cuarto título de la temporada -y el primero como número uno del mundo- en el Abierto de Ningbo, celebrado la semana pasada en China. Vale recordar que ascendió ​al número uno del mundo por primera vez tras ganar el Abierto de los Estados ⁠Unidos, el mes pasado. Y sólo necesitaba una victoria más este año para asegurarse de que ‌la bielorrusa Sabalenka no pudiera superarla.

El imponente saque de Elena Rybakina ante Yulia Putintseva en el Pan Pacific Open de Tokio RIE KIKUCHI - AFP

Rybakina está viviendo un año excepcional, con títulos en el Abierto de Australia y en el US Open, lo que eleva a tres su palmarés de Grand Slams, tras ganar Wimbledon hace cuatro años. En Tokio, su próxima rival será la canadiense Leylah Fernández. Su objetivo de esta semana es conseguir el decimosexto ‌título de su carrera antes ​de viajar a Indian Wells, California, para disputar las Finales de la WTA, donde las ocho mejores jugadoras competirán del 8 al 15 de noviembre.

Sealed with an ace ♥️



Elena Rybakina defeats Putintseva in straight sets!#TorayPPO pic.twitter.com/WHIJFebcXo — wta (@WTA) October 29, 2026

En el centro de las miradas

En su propia infancia, según relató la propia Rybakina, ser una estrella del tenis no era algo con lo que soñara. “Nunca pensé que iba a ser profesional ni que siquiera iba a jugar en este tipo de torneos, en los escenarios más grandes”, afirmó el mes pasado, tras conquistar el US Open, en Nueva York. “Simplemente disfrutaba jugando al tenis después de la escuela, pasando el rato con mis amigos. Era solo por diversión”, añadió, sin levantar demasiado la voz, fiel a su estilo mesurado.

Entre su primer título de Grand Slam en Wimbledon y el tercero en Nueva York se vio inmersa en una fuerte polémica con la suspensión de su entrenador, Stefano Vukov, por una posible infracción del código de conducta de la WTA.

El festejo de Elena Rybakina en Tokio ante Yulia Putintseva RIE KIKUCHI - AFP

Según reportó en su momento The Athletic, la colaboración con Rybakina estaba finalizada cuando Vukov “inundó” el teléfono de la kazaja “con mensajes de texto y más de 100 llamadas” para que ella volviera a contratar sus servicios. “Nunca he tenido ningún problema” con Vukov, manifestó Rybakina, asegurando que no había sufrido ningún “maltrato” por parte de su entrenador y negándose a posar con la presidenta de la WTA, Portia Archer, tras su victoria en el Masters de Riad en noviembre de 2025.

Tras la suspensión, Vukov se reincorporó oficialmente al equipo de Rybakina, siempre alejada de la sobreexposición comercial y en redes sociales de muchas de sus colegas. “Realmente no te da nada. Nunca estás muy segura de si está molesta o emocionada o qué es lo que siente”, dijo la estadounidense Jessica Pegula sobre una de las virtudes de Rybakina (no mostrar sus sentimientos dentro de la cancha). “Será muy diferente despertarse a la mañana siguiente sabiendo que acabas de ganar el US Open y que has alcanzado el número uno del ranking”, dijo Rybakina tras ganar en Flushing Meadows. Sin embargo, ese sentimiento se sigue alimentando: ya sabe que terminará el año en lo más alto, algo inédito en su rica historia tenística.