En qué canal pasan Argentina vs. Turquía, por la Copa Davis 2026

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El equipo capitaneado por Javier Frana es favorito al triunfo ante un rival que no tiene jugadores dentro del Top 250 del ranking ATP; el orden de juego es oficial
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La Argentina y Turquía se enfrentan en el Grupo Mundial I con el objetivo de no descender a la zona americana y ganar un boleto a los Qualifiers de la Copa Davis 2027. En el estadio Ruca Che de Neuquén, el seleccionado que tiene como capitán a Javier Frana buscará derrotar a un equipo que, en los papeles, es inferior. La serie es al mejor de cinco puntos: se juegan cuatro singles (el último solo en caso de ser necesario) y un dobles. Todos los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports.
El seleccionado albiceleste está integrado por Francisco Cerúndolo (23° del ranking ATP), Mariano Navone (45°), Thiago Tirante (52°) y los doblistas Guido Andreozzi y Andrés Molteni, 14° y 58° de la especialidad, respectivamente. Ellos son los seleccionados para tratar de lograr la victoria en la serie en Neuquén, que sería la N° 100 en la historia nacional en la Davis.
Sobre la elección de que la primera eliminatoria como local para la Argentina desde febrero de 2024 sea en cemento, los protagonistas aseguraron que es la mejor elección para este momento de la temporada. “Tanto Fran, como Thiago y yo venimos en nuestros mejores momentos en cemento”, afirmó Navone, el único que, a priori, no jugará ante los turcos. “Tirante hizo un calendario espectacular en canchas duras, Cerúndolo tiene resultados hasta abajo del agua y yo hice una mejora muy grande en el último año”, se ilusionó.
El orden de juego determinó que primero se dispute el Single 1 entre el N° 1 argentino, Cerúndolo y el 2 turco, Yanki Erel (329°), a las 12 de este sábado. A continuación, el Single 2 lo jugarán Tirante y Mert Alkaya (296°). La serie continuará el domingo a las 11 con el partido de dobles entre Andreozzi y Molteni frente a Tuncay Duran (493° de la especialidad) y Arda Azkara (205°).
Cronograma de la serie de Copa Davis entre la Argentina y Turquía
Sábado 19 de septiembre
- 12: Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel - Single 1.
- A continuación: Thiago Tirante vs. Mert Alkaya - Single 2.
Domingo 20 de septiembre
- 11: Guido Andreozzi y Andrés Molteni vs. Tuncay Duran y Arda Azkara - Dobles.
- A continuación: Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya (pueden modificarse los jugadores) - Single 3.
- A continuación en caso de ser necesario: Thiago Tirante vs. Yanki Erel (pueden modificarse los jugadores) - Single 4.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Cómo ver online Argentina vs. Turquía
Toda la serie entre argentinos y turcos se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma de TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow o Telecentro Play, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de su correspondiente cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Los clientes de DGO también pueden ver la señal exclusiva DSports.
- TyC Sports.
- DSports.
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