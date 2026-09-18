Francisco Cerúndolo abrirá la serie entre Argentina y Turquía en la primera serie de Copa Davis en la Patagonia

NEUQUÉN.- Francisco Cerúndolo (23° del ranking), el singlista número 1 del equipo argentino de Copa Davis, será el encargado de abrir la serie de este sábado frente a Turquía, en el estadio Ruca Che (sobre superficie dura, bajo techo), por el Grupo Mundial I, con el objetivo de no descender a la zona americana y ganar un boleto en los Qualifiers 2027. El rival del jugador porteño será la segunda raqueta turca: el zurdo Yanki Erel (329°).

A continuación, el segundo punto de la serie lo disputarán el platense Thiago Tirante -elegido por el capitán Javier Frana por encima del otro singlista, Mariano Navone- y el turco mejor rankeado, Mert Alkaya (296°).

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La serie continuará el domingo, desde las 11, con el partido de dobles: para la Argentina competirán Guido Andreozzi y Andrés Molteni; los visitantes designaron a Tuncay Duran y Ardan Azkara. A continuación, el cuarto y quinto punto (este último, sólo si es necesario). Los partidos se transmitirán por TyC Sports.

A propósito de la elección de los singlistas, Frana dijo: “Fue todo muy parejo, muy difícil, por suerte. Todos están jugando a muy buen nivel, nos fortalece como grupo. Son decisiones estratégicas y finitas”.

Sobre su primera serie como local, Frana expresó: “Es una sensación muy linda porque tenemos ese acompañamiento. La sensación de estar en casa es distinta, es muy linda. Estamos hasta malcriados por las atenciones. Como les digo a ellos, los jugadores, son recuerdos que quedan cuando uno mira para atrás”.

Fran Cerúndolo aportó: “Es mi tercera serie de local y se disfruta mucho. Ojalá que sea una fiesta para todos”.