Guido Pella criticó la actitud de Corentin Moutet Fuente: LA NACION - Crédito: Córdoba Open

Agustín Monguillot 6 de febrero de 2020 • 12:31

CORDOBA - "Muy maleducado". La primera frase de Guido Pella en la conferencia de prensa fue una declaración de su estado de ánimo. Sincero hasta la médula, el bahiense se fue molesto por su fallido debut en el Córdoba Open. No sólo porque tuvo el partido ahí y dejó escapar su oportunidad, sino por ciertas actitudes que tuvo su vencedor, el francés Corentin Moutet, con él y el público.

Pella es un jugador poco expresivo dentro de la cancha, pero no esquiva el bulto cuando tiene que hablar. "Yo saludo bien a mis rivales y los felicito bien por el esfuerzo. Gane o pierda. Fue un maleducado, tanto conmigo como con el público. No sólo porque le faltó el respeto sino porque gritó por lo menos 20 pelotas de errores míos, desaforado", dijo tras caer por 6-7 (4-7), 7-5 y 6-3.

En el tenis hay códigos no escritos que hacen a la caballerosidad del deporte. Uno es el de evitar festejar los errores que cometa el rival. Moutet no sólo no lo respetó, sino que lo usó como recurso a su favor para darse ánimo y calentar el partido. El mejor ejemplo fue cuando Pella sacó 5-4 para partido después de estar dos breaks abajo. Moutet estaba irascible: minutos antes le había pegado raquetazos a la faja de la red, se metió en una discusión con el umpire y se quejó de un grito del público cuando cometió un error no forzado. Cuando recuperó el quiebre, soltó un "¡Vamos!" en perfecto español. Bien claro para todos los que estuvieran ahí.

Más allá de algunos silbidos, el francés no fue víctima de la hostilidad que podría tener el público argentino. Hubo unos cuantos aplausos para reconocer a Pella e indiferencia con su rival, que levantó los brazos y se saludó fríamente con el argentino. "¡Fantasma!", le gritaron desde la tribuna.

"Me decepcionó un poco. Puede ser un buen jugador de tenis, pero me quedo con lo maleducado que es. Y no solamente acá: también en los otros lugares donde me tocó enfrentar", dijo Pella, que dejó en claro que esto no es nuevo. Hace unos meses se enfrentaron en Roland Garros y el francés lo superó por 6-3, 6-1, 2-6 y 7-5, en la segunda ronda. El triunfo de anoche lo adelantó 2-1 en el historial al zurdo francés, que tiene 20 años y empieza a asomar como una promesa en el circuito.

Pella no cargó culpas sobre su rival por el mal resultado. El bahiense tuvo dificultades cada vez que le tocó cerrar momentos clave con su saque. En el primer set estuvo 5-3, lo quebraron y se lo llevó en el tie break. Ni hablar del segundo, donde le terminó dando vida a un Moutet que estaba enfrascado en una pelea contra sí mismo, el umpire y la gente. "Jugué muy mal el game que tenía que jugar bien. Me queda la espina después de haber levantado un 4-0", admitió.

Pella tendrá revancha en el Argentina Open, donde parte como segundo favorito para ganar el torneo después de las bajas del austríaco Dominic Thiem, finalista del Abierto de Australia, y el italiano Mateo Berrettini. Por lo pronto, se despidió de Córdoba entre la frustración por el resultado y la bronca por las actitudes de su rival. "Se irá a dormir tranquilo o no, pero yo no veo así el deporte y la vida. Claramente hay gente que sí."