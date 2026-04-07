Etcheverry venció a Dimitrov y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo

Tomás Etcheverry busca despegar en este 2026 que ya lo vio campeón en el ATP 500 de Río de Janeiro. El tenista platense sorteó con éxito el debut en el Masters 1000 de Montecarlo con un triunfo sólido frente al búlgaro Grigor Dimitrov, por 6-4, 2-6 y 6-3, en 1hora y 56 minutos de juego, en el Court des Princes.

Fue un desafío de gran dificultad para el inicio de este torneo que se juega sobre polvo de ladrillo. Porque pese a que hoy figura 93° en el ranking, Dimitrov es un hombre que ha estado casi en lo más alto (fue número 3 del mundo), ganador de 9 títulos y con una gran experiencia en el circuito.

Si bien las estadísticas finales del partido muestran bastante paridad, sobre todo en lo que refiere al saque, donde ambos son fuertes, es quizás en el rubro de errores no forzados donde el argentino sacó ventaja; Dimitrov tuvo 35, contra 17 de Etcheverry.

“Jugué en alto nivel otra vez, no es fácil hacerlo acá y eso me pone súper feliz”, dijo Etcheverry al finalizar el partido. “Acá tenés que adaptarte rápido [viene de jugar en superficie dura, en Houston] y tenés que hacerlo bien. Lo más complicado es el cambio de horario, pero hay que estar bien para mañana, que esto sigue”.

Fue el segundo enfrentamiento entre ambos. El primero había sido en el Masters 1000 de París de 2024, con triunfo para el exnúmero 3 del mundo por 6-7, 6-3 y 7-5.

Etcheverry espera por rival para mañana, por la segunda ronda, que saldrá del encuentro que disputarán durante el transcurso de este martes el francés Terence Atmane (24 años, 45° del mundo) y el estadounidense Ethan Quinn (22 años, 54°). Cualquiera de los dos sería rival por primera vez del argentino.