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Sebastián Báez vs. Carlos Alcaraz, en vivo

El argentino se enfrenta con el número 1 del mundo, por la segunda rueda del Masters 1000 de Montecarlo

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Sebastián Báez enfrenta a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo
Sebastián Báez enfrenta a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de MontecarloVALERY HACHE - AFP

El argentino Sebastián Báez tiene un desafío de los grandes este martes con su partido frente al español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, por la segunda rueda del Masters 1000 de Montecarlo.

El bonaerense, de 25 años y número 65º del ranking de la ATP, viene de lograr una victoria significativa en su debut al imponerse en sets corridos sobre Stan Wawrinka por 7-5 y 7-5, en un partido que marcó un quiebre en su historial dentro del certamen.

El triunfo tuvo un valor especial para él ya que logró su primera victoria en el cuadro principal del torneo tras cuatro participaciones sin éxitos. En esta quinta presentación, consiguió revertir una tendencia adversa y avanzar por primera vez a la segunda ronda en el Principado.

Este año fue finalista en Auckland y semifinalista en Buenos Aires y Santiago de Chile.

Hasta el momento, Alcaraz y Báez se enfrentaron en tres ocasiones y en todas ganó el español. Fue 4-2, 4-1 y 4-2 en el Intensa Sanpaolo Net Gen ATP Finals (2021), 7-5, 7-5, 2-0 y abandono en el US Open de 2022 y 6-4 y 6-2 en Tokio 2025

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