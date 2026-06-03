Flavio Cobolli derrotó a Felix Auger-Aliassime y jugará las semifinales de Roland Garros

Flavio Cobolli, 14° del ranking mundial de tenis, se clasificó por primera vez para las semifinales de un Grand Slam. En un Roland Garros impredecible que el domingo próximo lucirá a un nuevo ganador de major (lo mismo ocurrirá entre las mujeres, un día antes), el italiano se impuso por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4 ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto cabeza de serie y uno de los dos top 10 que quedaban de pie en París (el otro es el alemán Alexander Zverev, segundo favorito, que se medirá el viernes con el checo Jakub Mensik).

Los cuartos de final de Wimbledon 2025 eran el resultado más destacado de Cobolli en Grand Slams, los torneos de mayor jerarquía. Sin embargo, el jugador de 24 años superó sus propios límites sobre el polvo de ladrillo del Bois de Boulogne, en su cuarta participación consecutiva en el main draw del torneo. Entonces, el éxito de Cobolli asegura una semifinal 100% italiana (por ende, un finalista de ese país), ya que en la otra llave de los cuartos de final se medirán Matteo Berrettini (llega de derrotar al porteño Juan Manuel Cerúndolo) y Matteo Arnaldi.

Flavio Cobolli, en París: jugará, por primera vez, las semifinales de un Grand Slam Emma Da Silva - AP

Con tres títulos a nivel ATP (Bucarest y Hamburgo 2025, ambos sobre polvo de ladrillo; Acapulco 2026, sobre cancha dura), Cobolli busca seguir haciendo historia en un torneo que, vaya paradoja, perdió muy pronto, en la segunda ronda, al líder tenístico de Italia (y del tour), Jannik Sinner.

Con este resultado, Cobolli, nacido en Florencia, queda muy cerca de ingresar en el top 10 por primera vez en su carrera una vez que se actualicen las posiciones (fue 12° el mes pasado). Sólo Mensik puede impedir que sea top 10 el próximo lunes, si conquista el título. Auger-Aliassime, asimismo, buscaba ser el primer tenista canadiense en disputar las semifinales de Roland Garros, pero el italiano tuvo una estupenda reacción sobre la terre battue del Philippe-Chatrier y lo frustró.

Felix Auger-Aliassime perdió el equilibrio durante el partido ante Flavio Cobolli y se despidió ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Cobolli bien pudo haber sido rival de Francisco Cerúndolo en la cuarta ronda del Abierto francés, pero se midió con el estadounidense Zachary Svajda, el sorprendente verdugo del mejor argentino del ranking, y lo derrotó en cuatro parciales. Antes, en la tercera ronda, Flavio, hincha apasionado del fútbol y de la Roma, había eliminado al 18° cabeza de serie, Learner Tien (EE.UU.).