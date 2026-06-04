Flavio Cobolli, el supersticioso semifinalista de Roland Garros, que utiliza la ducha de Rafael Nadal

El italiano Flavio Cobolli, uno de los sorpresivos semifinalistas de Roland Garros, que este viernes se medirá con su compatriota Matteo Arnaldi, dice ser “un poco” supersticioso, pero no “loco” ni “maniático”. Sin embargo, durante estos días de estadía en París, en el complejo del segundo Grand Slam de la temporada, el tenista está intentando replicar distintas costumbres arraigadas a uno de sus referentes y catorce veces campeón del torneo, Rafael Nadal.

Flavio Cobolli no quiere despertar del año: venció a Felix Auger-Aliassime y jugará las semifinales en Roland Garros Aurelien Morissard - AP

“No estoy loco”, sonrió Cobolli tras vencer en los cuartos de final y en cuatro sets al canadiense Felix Auger-Aliassime. Pero reconoció: “Aunque esta semana estoy un poco más loco que otras veces. Siempre voy al mismo restaurante, pido el mismo menú y me ducho en el mismo lugar”.

Puntualmente sobre esta última anécdota, el jugador de 24 años nacido en Florencia, amplió: “De hecho, uso la misma ducha que utilizaba Rafa, porque tengo un recuerdo relacionado con ella. Una vez la estaba usando, y él golpeó la puerta para avisarme que la necesitaba, así que tuve que apresurarme porque me estaba esperando. Me dijo que esa había sido su ducha desde hacía 14 años, así que creo que lo mejor que estoy haciendo es usar esa ducha”.

Rafael Nadal y Flavio Cobolli en Barcelona 2024, el único enfrentamiento oficial entre ambos Instagram Flavio Cobolli

Nadal siempre fue uno de los espejos de Cobolli. “Los sueños se hacen realidad”, escribió el italiano en su cuenta de Instagram luego de su único enfrentamiento oficial ante el mallorquín. Fue en la primera ronda del torneo de Barcelona, en 2024: ganó el Matador por 6-2 y 6-3.

Cobolli sobre Nadal y la ducha de París

Flavio Cobolli made Rafael Nadal wait for the shower he used for 14 years! 😂 pic.twitter.com/xAimmcHQW3 — TNT Sports (@tntsports) June 4, 2026

El fanatismo de Cobolli por Nadal es tan genuino que, alguna vez, tras un entrenamiento en el estadio central de Roland Garros, se acercó a la placa conmemorativa que el torneo colocó a un lado de la cancha, para tocarla y tratar de recibir algún tipo de energía extra.

Cobolli, actual 14° del ranking, pero 10° en las posiciones en vivo, jugará por primera vez las semifinales de un major. Sin Jannik Sinner ni Lorenzo Musetti, Italia se aseguró tener un finalista el próximo domingo en el court Philippe-Chatrier. “Será mi primera semifinal en un Grand Slam, esto es un sueño hecho realidad”, contó Cobolli, que tiene tres títulos a nivel ATP (Bucarest y Hamburgo 2025, ambos sobre polvo de ladrillo; Acapulco 2026, sobre cancha dura). Para los últimos dos pasos en el torneo, los más importantes, espera, al menos, tener una pequeña porción de la magia que siempre tuvo su referente, Rafa Nadal.