Francisco Cerúndolo perdió ante Jakub Mensik y ya no quedan argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Nueve singlistas argentinos compitieron en el cuadro principal de Shanghai, el penúltimo Masters 1000 de la temporada (sólo resta París). Sin embargo, siendo la quinta jornada de las doce en total, ya no quedan jugadores de nuestro país en el main draw, en un registro opaco. El último en acción fue Francisco Cerúndolo, 21° preclasificado en el torneo asiático. Tras salir adelantado y vencer al ruso Roman Safiullin en la segunda ronda, se enfrentaba con un rival -el checo Jakub Mensik- al que había vencido en los tres enfrentamientos previos. Pero esta vez fue el europeo, 13° favorito en suelo chino, el ganador por 6-3, 3-6 y 6-2.

Francisco Cerúndolo se despidió en la tercera ronda de Shanghái PEDRO PARDO - AFP

En casi dos horas (1h57m), Cerúndolo generó siete oportunidades de quiebre, pero únicamente pudo concretar una; en cambio cedió su saque en tres oportunidades. Allí estuvo una de las razones de su derrota. Mensik sacó mejor en momentos clave: anotó ocho aces (contra cinco del argentino), no cometió dobles faltas (hubo dos del porteño), logró el 57% de los primeros servicios, ganando el 85% de los puntos con el primer saque (69% de Francisco).

Se sabe que Cerúndolo, muchas veces durante los partidos, se enoja con sí mismo, empieza a maldecir y a decirle frases fuertes e hirientes a los integrantes de su equipo, pero en pocas oportunidades se lo advierte enojado con los rivales. Sin embargo, esta vez, hubo una acción de Mensik que al argentino no le gustó y lo miró desafiante durante varios segundos. Fue después de que el checo ganara un buen punto, con una volea sutil y se llevara el índice izquierdo a la sien acompañando el rugido del público. Así se quedó durante varios segundos, disfrutando del punto ganado y de la reacción de los espectadores. Cerúndolo lo acompañó con una mirada seria, incluso en el inmediato cambio de lado. Tras el partido, sin embargo, hubo un respetuoso saludo en la red.

Sin haber visto el partido, me llama la atención esto. Cerúndolo no se enoja jamás con sus rivales.



¿Fue por este gesto de Mensik o sucedió algo más? pic.twitter.com/noJY1kfhky — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) October 11, 2026

Más allá de la numerosa presencia de singlistas argentinos en Shanghái, la actuación fue opaca. Sólo el mayor de los Cerúndolo alcanzó la tercera ronda, cinco llegaron a la segunda rueda (Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Camilo Ugo Carabelli, Sebastián Báez y Tomás Etcheverry, que al ser preclasificado salió adelantado y cayó en su debut) y tres perdieron en el debut (Marco Trungelliti, Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta).

Lo mejor de Cerúndolo vs. Mensik en China

Todavía con una semana de acción por delante en el Masters 1000 chino, los tenistas argentinos reaparecerán desde el 19 de este mes, en los tres torneos bajo techo y de categoría 250 de Europa: Almaty (Kazajistán), Lyon (Francia) y Bruselas (Bélgica).

Zverev, cada vez más cerca del N° 1

El alemán Alexander Zverev, campeón vigente de Roland Garros y el US Open, está cada vez más cerca de asegurarse el salto a la cima del ranking, por primera vez en su carrera. En Shanghái, Sascha consiguió su victoria número 60 del año: batió al francés Quentin Halys por 6-4, 6-7 (8-10) y 6-3 en la tercera ronda.

Zverev, actual número 2 del mundo, está muy cerca de superar al N° 1, Jannik Sinner, que se bajó del resto de la temporada por una lesión de rodilla derecha. Si bien el jugador nacido en Hamburgo no podrá alcanzar el primer puesto hasta el 2 de noviembre como muy pronto, puede asegurarse el número 1 al final del año si llega a las semifinales en Shanghái. Su próximo desafío, por la cuarta ronda, será ante el cabeza de serie número 19, el kazajo Alexander Bublik, que venció por 6-7 (7-9), 6-3 y 7-6 (7-5) a Brandon Nakashima (Estados Unidos).