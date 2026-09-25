Francisco Cerúndolo perdió con el noruego Casper Ruud en el inicio de la Laver Cup

El argentino Francisco Cerúndolo cayó ante el noruego Casper Ruud por 6-7(4), 6-4 y 10-8 en el primer partido de la Laver Cup que se juega en el estadio 02, de Londres. Así, y como los enfrentamientos de la jornada inicial entregan un punto al vencedor, Europa está arriba por 1-0 ante el Resto del Mundo.

Ruud, número 17 del ranking de la ATP, debió transpirar más de la cuenta para sortear el duro escollo que le significó el argentino. De hecho, en el primer set se lo vio removerse el sudor en más de una oportunidad, además de pedir una toalla a los alcanzapelotas luego de la mayoría de los puntos. Estuvo errático y sin la soltura que lo caracteriza, sobre todo con la derecha. En un parcial que tuvo a la paridad entre ambos jugadores como característica principal, el argentino se llevó el set recién en el tie-break.

El argentino Francisco Cerúndolo devuelve un saque del noruego Casper Ruud durante el primer partido de la Laver Cup en el estadio O2 de Londres Maja Smiejkowska - AP

La igualdad entre ambos fue tal que en ese primer set no hubo ni un solo punto de break, señal de que ambos estaban muy confiados con su servicio. No ocurría lo mismo a la hora de devolver. El primer punto de quiebre de todo el encuentro llegó en el cuarto game del segundo set, y cuando ya se había disputado más de una hora de partido. Le correspondió al argentino, que estaba 2-1 arriba en el marcador. Ruud zafó con un saque a la T y mantuvo el servicio luego de un error del argentino.

En el séptimo juego, el punto de quiebre fue para el noruego. Y Cerúndolo le dio un poco de su medicina: saque central, a la T, y el argentino más tarde mantuvo su saque. En el descanso, Cerúndolo le explicó al australiano Alex De Minaur, compañero en el equipo del Resto del Mundo, que si la estrategia había funcionado para Ruud, ¿por qué no podría resultar para él también? Y así fue.

El noruego Casper Ruud volea durante su partido ante el argentino Francisco Cerúndolo, durante el primer partido de la Laver Cup, en Londres Maja Smiejkowska - AP

De todas maneras, Ruud también mantendría su saque en el octavo game y, con el 4-4 en el marcador todo se complicaría para el argentino. Una serie de errores no forzados lo puso contra las cuerdas: 0-40 y triple break para el noruego. Cerúndolo zafó del primero gracias a un drive a la red del noruego. En el segundo, al argentino lo ayudó un servicio ganador: ace para quedar 30-40. Pero en la pelota decisiva, una derecha del argentino se va afuera y el noruego concretó el quiebre. En el juego siguiente, Ruud mantuvo el servicio pese a fallar dos voleas seguidas y se quedó con el set por 6-4. El partido, entonces, se encaminó al llamado “súper tie-break”.

En la decisión por la vía rapidísima -gana el primero que llega a diez-, los dos sabían que cualquier equivocación costaría cara. En los primeros 14 puntos reinó la irregularidad en ambos, pero sobre todo en el argentino. Cerúndolo tuvo tres miniquiebres que no pudo concretar y Ruud reaccionó siempre. Llegó a estar 3-1 y 5-3 arriba. Pero el noruego remontó y se puso 8-7 para pasar al frente por primera vez. Una derecha invertida del argentino a más de 100 kilómetros por hora significó el 8-8, pero un error en un passing -primero- y un smash ganador del escandinavo decretaron la derrota de Cerúndolo y el primer punto para los europeos.

It's a dream start for Team Europe in London 🔵@CasperRuud98 defeats Cerundolo 6-7(4), 6-4, [10-8] in Match 1.#LaverCup #TennisUnrivaled pic.twitter.com/V7WeQMqup9 — Laver Cup (@LaverCup) September 25, 2026

“Claro que me pongo nervioso. Estamos en el 02 de Londres, la gente es espectacular. Sentí muchos nervios. Perdí el primer set, que fue muy parejo, pero logré mejorar para ganar el partido”, dijo Ruud después de la victoria. Entrevistado por el extenista estadounidense Sam Querrey al borde del court, agregó: “Sentí que no estaba devolviendo tan bien. No lograba presionar en los segundos servicios. Él cometió algunos errores no forzados en el 4-4 en el segundo set y me mantuve hasta el final”. Y de cara al fin de semana, Ruud se esperanzó con una victoria del equipo azul. Es decir, el europeo: “Ojalá que los europeos podamos construir a partir de esto. Estamos en Europa, tendríamos que ser mayoría en las tribunas”.

La Laver Cup es un torneo de exhibición que no otorga puntos para el ranking mundial y tiene partidos de singles y de dobles entre el viernes y el domingo. Para favorecer la competitividad, los encuentros del primer día valen un punto, los del segundo dos y los de la jornada decisiva, tres. En total hay 24 puntos disponibles, por lo que el primero de los dos equipos que alcanza las 13 unidades a lo largo del fin de semana se queda con el trofeo.