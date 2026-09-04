US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Continúa este viernes 4 de septiembre el US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y en la sexta jornada se juegan partidos de la tercera ronda de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 12 (hora argentina) y los juegos se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Entre los protagonistas de la jornada se destacan las apariciones de Carlos Alcaraz, N° 3 del mundo y máximo favorito; de Serena Williams en dobles; de la N° 1 entre las mujeres, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y especialmente el choque entre los tenistas argentinos.

La bielorrusa Aryna Sabalenka será una de las atracciones de la jornada seis del US Open Yuki Iwamura - AP

Partidos de hoy en el US Open 2026 - Estadios principales

ARTHUR ASHE STADIUM

11.30: Jessica Pegula (USA) vs. Leylah Fernández (CAN)

13: Yibing Wu (CHN) vs. Carlos Alcaraz (ESP)

19: Ben Shelton (USA) vs. Denis Shapovalov (CAN)

LOUIS ARMSTRONG

11: Aryna Sabalenka (BLR) vs. Kamilla Rakhimova (UZB)

A continuación: Alexander Bublik (KAZ) vs. Tommy Paul (USA)

A continuación: Marta Kostyuk (UKR) vs. Ekaterina Alexandrova

A continuación: Daniil Medvedev vs. Arthur Rinderknech (FRA)

A continuación: Emma Navarro (USA) vs. Karolina Muchova (CZE)

No antes de las 17: Jiri Lehecka (CZE) vs. Stefanos Tsitsipas (GRE)

19: Valentin Vacherot (MON) vs. Frances Tiafoe (USA)

A continuación: Elina Svitolina (UKR) vs. Anna Kalinskaya

Ben Shelton será local en New York y saltará a la cancha este viernes Christinne Muschi - The Canadian Press

El encuentro entre los argentinos Tomás Etcheverry (32°) y Mariano Navone (49°) se disputará en el Court 11, aproximadamente a las 17.

Mariano Navone y Tomás Etcheverry, compañeros en Copa Davis, esta vez se eliminarán en el US Open AAT

Cuadro del US Open masculino

La parte alta del cuadro masculino del US Open

La parte baja del cuadro masculino del US Open 2026

Tabla de campeones del US Open

Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7

Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5

Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4

Cuadro del US Open femenino

La parte alta del cuadro femenino del US Open 2026

La parte baja del cuadro femenino del US Open 2026

Tabla de campeonas del US Open