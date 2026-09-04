US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

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En la sexta jornada en Flushing Meadows se juegan partidos de los 32vos de final; se destaca el cruce entre los argentinos Tomás Etcheverry y Mariano Navone
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Continúa este viernes 4 de septiembre el US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y en la sexta jornada se juegan partidos de la tercera ronda de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 12 (hora argentina) y los juegos se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Entre los protagonistas de la jornada se destacan las apariciones de Carlos Alcaraz, N° 3 del mundo y máximo favorito; de Serena Williams en dobles; de la N° 1 entre las mujeres, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y especialmente el choque entre los tenistas argentinos.
Partidos de hoy en el US Open 2026 - Estadios principales
ARTHUR ASHE STADIUM
11.30: Jessica Pegula (USA) vs. Leylah Fernández (CAN)
13: Yibing Wu (CHN) vs. Carlos Alcaraz (ESP)
19: Ben Shelton (USA) vs. Denis Shapovalov (CAN)
LOUIS ARMSTRONG
11: Aryna Sabalenka (BLR) vs. Kamilla Rakhimova (UZB)
A continuación: Alexander Bublik (KAZ) vs. Tommy Paul (USA)
A continuación: Marta Kostyuk (UKR) vs. Ekaterina Alexandrova
A continuación: Daniil Medvedev vs. Arthur Rinderknech (FRA)
A continuación: Emma Navarro (USA) vs. Karolina Muchova (CZE)
No antes de las 17: Jiri Lehecka (CZE) vs. Stefanos Tsitsipas (GRE)
19: Valentin Vacherot (MON) vs. Frances Tiafoe (USA)
A continuación: Elina Svitolina (UKR) vs. Anna Kalinskaya
El encuentro entre los argentinos Tomás Etcheverry (32°) y Mariano Navone (49°) se disputará en el Court 11, aproximadamente a las 17.
Cuadro del US Open masculino
Tabla de campeones del US Open
- Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7
- Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5
- Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4
Cuadro del US Open femenino
Tabla de campeonas del US Open
- Molla Bjurstedt (Noruega / Estados Unidos) - 8
- Helen Wills (Estados Unidos) - 7
- Chris Evert (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) - 6
- Margaret Court (Australia) - Steffi Graf (Alemania) - 5
- Martina Navratilova (República Checa) - 4
- Billie Jean King (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) - 3
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