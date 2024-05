Francisco Cerúndolo perdió en el Masters 1000 de Roma ante Karen Khachanov, la bestia negra de los tenistas argentinos

Escuchar

No hay caso. Estratégica y emocionalmente, el tenista ruso Karen Khachanov (actual 18° del ranking) es un obstáculo inquebrantable para Francisco Cerúndolo (22°). El porteño cayó por quinta vez frente al jugador moscovita, en la misma cantidad de desafíos (tres en esta temporada). El pintoresco court Nicola Pietrangeli del Foro Itálico (con capacidad para unos 3500 espectadores y rodeado de estatuas de mármol) fue, en esta oportunidad, el escenario del contundente triunfo de Khachanov por 6-2 y 6-4, en una hora y 33 minutos, por la tercera ronda del Masters 1000 de Roma.

El mayor de los hermanos Cerúndolo, acompañado en Roma por el entrenador Franco Davín, llegó al duelo ante Khachanov con un récord positivo de 10-9 contra rivales del top 20 en desafíos sobre polvo de ladrillo (2-2 este año, con victorias sobre el estadounidense Tommy Paul y el alemán Alexander Zverev la semana pasada en Madrid), sin embargo no encontró soluciones para desanudar un nuevo problema ante el ruso, número 8 del ranking en 2019. Cerúndolo tuvo sus chances, pero evidentemente hay un tema de confianza que lo perturba frente a Khachanov, que además se sigue encumbrando como una suerte de “bestia negra” para los tenistas argentinos.

Francisco Cerúndolo se despidió de Roma en la tercera ronda THOMAS COEX - AFP

Khachanov extendió su racha a ocho victorias consecutivas contra rivales argentinos desde que perdió ante Diego Schwartzman en Montecarlo 2022 (ahora, en total, tiene un registro de 14-10 en su carrera).

En una jornada radiante y calurosa en Roma, Cerúndolo comenzó bien plantado el partido. Incluso, contó con una chance de quiebre en el segundo game, pero no logró aprovecharla. Sin embargo, del otro lado, hubo un jugador que sí concretó las oportunidades que generó: Khachanov le rompió el servicio al argentino en el quinto game (3-2) y, luego, en el séptimo juego (5-2). Y no tuvo problemas para cerrar el primer set con su saque. En el segundo parcial, Cerúndolo pareció no amedrentarse, le rompió el servicio al ruso en el segundo game y se adelantó 2-0, pero no logró mantenerse seguro, trastabilló y cedió su servicio en el quinto game (3-2) y, otra vez, en el noveno (4-5).

Karen Khachanov, una bestia negra para los tenistas argentinos LUKAS COCH - AAP

Cerúndolo cometió el doble de errores no forzados que su rival (31 contra 15) y solamente logró el 50% de puntos ganados con el primer saque, ante el 70% de su contrincante. Para Cerúndolo, sin dudas, despedirse de esta manera de Roma es una frustración, ya que venía de ostentar un rendimiento muy alto en su anterior certamen, también de categoría Masters 1000 (en Madrid).

Zeballos y su primer éxito como N° 1

En la primera presentación como la mejor pareja del ranking mundial, el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers vencieron por 6-1 y 7-6 (7-3) al finés Harri Heliovaara (39°) y el británico Henry Patten (56°) por la primera ronda de Roma, torneo que ganaron en 2020.

El marplatense y el catalán resolvieron con contundencia un duelo en el que no cedieron una sola opción de quiebre, elevaron hasta el 85% de éxito los puntos ganados con primeros saques y lograron tres quiebres en las nueve oportunidades que tuvieron en su favor.

Granollers y Zeballos alcanzaron, como mínimo, las semifinales en todos los torneos Masters 1000 de la temporada. En los octavos de final, se enfrentarán con el argentino Andrés Molteni (15°) y el brasileño Rafael Matos (43°), que vencieron a Adrian Mannarino (Francia) y Pedro Martínez (España) por 6-3 y 6-0.

