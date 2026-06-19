Francisco Cerúndolo venció a Fery pasó a las semifinales del ATP 500 de Queens

Francisco Cerúndolo sigue con buen pie en la ruta del césped con destino final Wimbledon. El tenista argentino logró una buena victoria que lo catapultó a la semifinal del ATP 500 de Queens, sobre la hierba londinense. Fue gracias a un triunfo por 7-6 (7-1), 3-6 y 6-4 ante el británico Arthur Fery (23 años, 140° del ranking). De esta manera, se metió entre los cuatro mejores del certamen; este sábado, buscará un lugar en la final ante el estadounidense Brandon Nakashima.

Luego del paso en falso en Roland Garros, Cerúndolo dio un golpe de timón. En París, quedó eliminado en la tercera ronda por el estadounidense Zachary Svajda, 85° del mundo, que sólo tenía una victoria sobre polvo de ladrillo en el tour. En aquel partido, varias veces se dirigió muy enojado a su entrenador, Pablo Cuevas, que finalmente se retiró del court. Si bien no se desvinculó del uruguayo, a partir de este certamen sumó como coach al chileno Nicolás Massú.

Cerúndolo jugará la semifinal contra Nakashima Adam Davy - PA Wire DPA

“Estoy muy contento de haber ganado, fue un partido muy duro donde hubo muchos altibajos de niveles, tanto míos como de él. Sé que él es un jugador muy difícil acá, que juega muy bien, que se mueve muy bien en esta superficie, entonces no importaba el ranking, sabía que era un partido durísimo”, fueron las primeras sensaciones del argentino luego de la victoria.

Y continuó: “También contento de haberme mantenido a lo largo de todo el partido mentalmente compitiendo. En verdad es increíble estar en semifinales acá en Queens, un torneo de mucha historia, siempre durísimo. Vamos a tratar de recuperarnos de la mejor manera y venir mañana a jugar un gran partido de nuevo”.

Su rival, Nakashima, tiene 24 años y ocupa el puesto 32° en el escalafón mundial y que tiene un solo título en su haber: el de San Diego, en 2022.

Queens es un torneo esquivo para los argentinos. El que más cerca estuvo fue David Nalbandian en 2012, pero fue descalificado en la final ante Marin Cilic por el recordado incidente en el que, furioso, pateó un cartel que voló y lastimó en la pierna a un juez de línea.