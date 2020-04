Gabriela Sabatini se consagró la campeona de una encuensta realizada por las redes sociales de US Open Crédito: Twitter US Open

La mejor tenista argentina de la historia, Gabriela Sabatini , sumó este lunes un inesperado logro virtual a su célebre trayectoria: el US Open, a través de Twitter, anunció que Gaby conquistó el torneo virtual de campeonas del Abierto de los Estados Unidos, celebrado a través de una encuesta en sus redes sociales, y que se organizó durante la pandemia de coronavirus, mientras casi todas las competencias deportivas a nivel mundial están paralizadas.

Sabatini, de 49 años, conquistó el Abierto de los Estados Unidos en 1990, tras ganarle en una inolvidable actuación a la alemana Steffi Graf por 6-2 y 7-6 (7-4), en lo que fue el único título de Grand Slam de su carrera. Aquella victoria le permitió ser parte del "Bracket of Champions" que el US Open realizó en los últimos días con la participación de diversas ganadoras de la era abierta, en un formato de eliminación directa.

La votación se llevó a cabo como si fuera un torneo real. Todas las ganadoras desde 1968 -el comienzo de la era abierta- hasta 2019 se enfrentaron en llaves eliminatorias a partir de los 16avos de final y con el objetivo de que los fanáticos elijan a las dos finalistas.

Para llegar a la final virtual, Gaby dejó en el camino a Serena Williams, ganadora del 99. En octavos de final venció a Chris Evert , la ganadora de 1975; en los cuartos de final derrotó a la belga Kim Clijsters, campeona en 2009; en semifinales, Sabatini volvió a encontrarse con Evert, pero esta vez en la versión de su victoria en el 78, y nuevamente volvió a ganarle a la estadounidense.

En la definición la Argentina tenía a una dura rival: María Sharapova, ganadora del US Open en 2006, pero la encuesta entre las dos grandes tenistas quedó en manos de la argentina por margen muy ajustado: 51 por ciento a 49% .

Más allá de que quienes votaron en las redes pueden ser mayoría de jóvenes que no vieron jugar a Sabatini -la argentina jugó su último partido oficial en 1996-, hay que tener también en cuenta que en la final tenía por delante a la rusa María Sharapova, una jugadora todavía vigente -la rusa anunció su retiro hace menos de dos meses- y considerada uno de los mayores modelos de marketing deportivo, que además fue número 1 del mundo y sumó varios títulos de Grand Slam.

Muy posiblemente, y a casi 25 años de su retiro de los courts, Sabatini hizo valer el enorme carisma que la acompañó desde siempre. Gaby siempre fue una de las jugadoras más queridas dentro del circuito por su calidez humana y su manera de actuar, tanto con los fans como con las rivales; una situación que se reflejó especialmente en Nueva York y también en Italia, donde conquistó muchas veces el Abierto de Roma y convirtió el Foro Itálico en Gabylandia . Todo influyó para ser considerada como la ganadora de una encuesta que contaba con otras destacadas jugadoras históricas, como Venus Williams, Steffi Graff y Martina Navratilova .

En estos momentos, Sabatini se encuentra cumpliendo la cuarentena en Miami, uno de los lugares en los que suele residir. Ciudadana del mundo, la ex número 3 del mundo y ganadora de 27 títulos también suele pasar varios meses al año en nuestro país, y también en Zurich. Tras enterarse de su victoria virtual, la ex tenista argentina escribió en sus redes: "Después de 30 años gané un título otra vez y sin salir de casa. Gracias a todos los fans que me votaron en el US Open. Quédense en casa y permanezcan a salvo". Recientemente, fue distinguida con el título de Ciudadana Ilustre de Buenos Aires por la Legislatura porteña.