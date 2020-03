Gabriela Sabatini, con la distinción que recibió en la Legislatura

4 de marzo de 2020

Gabriela Sabatini , la mejor tenista argentina de la historia y una de las deportistas más talentosas y admiradas de nuestro país, sumó un nuevo galardón. Fue declarada Ciudadana Ilustre por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en una ceremonia emotiva realizada este miércoles en el Salón Dorado del Palacio Legislativo. La idea de dicho reconocimiento fue impulsada por Inés Gorbea, diputada de la Ciudad.

"En épocas de jugadora, cada vez que me estaba por ir de viaje o a una gira, lo que me más me costaba era que tenía que dejar mi ciudad, a mi gente, y entonces me gustaba tomar el auto y recorrer la Ciudad y pasear y mirar las esquinas. Por eso es un honor que esta ciudad maravillosa me entregue semejante distinción", dijo Gaby Sabatini, visiblemente emocionada.

Sabatini, número 3 del mundo en 1989, ganadora del Abierto de los Estados Unidos 1990 y con 27 títulos en total, estuvo acompañada por una buena parte de su familia y por varias ex tenistas argentinas (algunas de ellas, compañeras de circuito), como Mercedes Paz, Florencia Labat, Ines Gorrochategui, Gisela Dulko. También estuvieron Juan Ignacio Chela, Caio Rivera y Luis Lobo, subsecretario de Deportes de la Ciudad.

Con 632 victorias y 189 derrotas en su carrera, Sabatini fue toda una inspiración para distintos deportistas. Muchos de ellos la saludaron en un emotivo vídeo que se pasó en una pantalla gigante. Participaron, entre otros, Manu Ginóbili, Juan Martin del Potro, Batata Clerc, Lucha Aymar, Javier Mascherano, Paula Pareto, Gusti Fernández, Gaston Gaudio, Mariana Pérez Roldan, Patrícia Tarabini, Franco Davin y Enzo Francescoli.

Gaby respondió ante cada pedido de fotografía (más de 200), como es habitual, con una sonrisa y predisposición. Cualquier reconocimiento por su carrera deportiva y calidez como persona es muy justo.