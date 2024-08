Guillermo Coria le respondió a Horacio Zeballos luego de que el doblista rechazara jugar la Copa Davis: “No hay nada raro ni nada personal”

Escuchar

Guillermo Coria, el capitán del equipo argentino de la Copa Davis, en el ojo de la tormenta al decidir que Horacio Zeballos, el mejor doblista argentino de la historia y número 1 del mundo, no compitiera en los Juegos Olímpicos de París 2024, recibió una respuesta negativa en las últimas horas cuando se comunicó con el marplatense para preguntarle si estaría disponible para la fase de grupos de las Finales, del 10 al 15 de septiembre, en Manchester. Zeballos, en contacto con varios periodistas, dijo estar desilusionado por no haber ido a París y reconoció que su relación con Coria está rota.

El día después de las declaraciones de Zeballos, Coria dio su versión de los hechos, con tono componedor. “No hay nada raro ni nada personal. No hace falta meterse en una pelea porque no le hace bien a nadie; ya aprendimos de los errores del pasado, no le hace bien al tenis nacional las cosas que van pasando” , le comentó Coria a LA NACION. Y añadió, mirando hacia adelante: “Hoy tenemos un equipo con mucha armonía, que está unido, que está fuerte, que va creciendo serie tras serie. No tengo dudas de que estos chicos nos van a dar muchas alegrías. Hay un potencial muy grande”.

Otros tiempos: el capitán Guillermo Coria y el doblista Horacio Zeballos, en el mismo equipo de la Copa Davis archivo

Zeballos, que la semana próxima competirá en el US Open con su compañero habitual, el español Marcel Granollers, expresó sobre su negativa a la Copa Davis: “Estar durante una semana con un capitán con el que pensás muy diferente, hace que sea imposible rendir bien. Entonces, prefiero dar un paso al costado (...) Me pregunto: ¿qué cambió desde hace tres o cuatro semanas al día de hoy? Hace tres semanas yo tenía el mismo ranking, el equipo de Machi y Molto (Máximo González y Andrés Molteni) sigue siendo muy bueno. Entonces… me cuesta ver claramente las cosas que me plantea (Coria). Llegamos a los roces y esos roces no le hacen bien al equipo ni a mí”.

Al respecto, Coria señaló: “Obviamente no es agradable leer que Horacio Zeballos tenga algo personal conmigo y lo que declaró, pero respeto lo que él dice, como respetamos en dos de las tres series que fue convocado y no estuvo disponible; algunas veces se puede estar de acuerdo o no, pero hay que respetar lo que el jugador siente y acompañarlo. Muchas veces se toman decisiones con las que se puede estar de acuerdo o no. Lo importante es que todos los jugadores sabían cuáles eran los requisitos y las prioridades que se les iba a dar para estar en los Juegos Olímpicos: el compromiso con la Copa Davis. Eso fue. No hay nada raro y así pasó”.

Mercedes Paz, Guillermo Coria y Agustín Calleri, en junio pasado, durante el anuncio del equipo olímpico para París 2024 Gonzalo Colini

Sobre el llamado a Zeballos de las últimas horas, Coria apuntó: “Le consulté si estaba disponible porque en todas las series hacemos lo mismo con los jugadores que están en el radar y que compiten para estar convocados. También hablamos con los entrenadores: nos gusta saber cómo se sienten, cómo están, vamos manteniendo esa comunicación, que es fundamental. No me guio por el representante que tienen. Lo que hice como jugador me deja tranquilo. Lo que hago es por pasión, quiero aportar mi granito de arena y lo que menos quiero es perjudicar a alguien”.

En la fase de grupos de las Finales, luego del US Open, el conjunto argentino de la Copa Davis integrará el grupo D, junto con Canadá, Finlandia y Gran Bretaña, en el AO Arena de Manchester, sobre superficie dura y bajo techo. Al igual que en las últimas dos temporadas, la fase de grupos de las Finales se jugará en formato liguilla de todos contra todos: hay cuatro zonas de cuatro países cada uno. Los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a Málaga, donde los ocho mejores conjuntos se enfrentarán con eliminación directa en busca de la Ensaladera. La Argentina se clasificó para la fase de grupos de las Finales después de haber vencido a Kazajistán, en febrero, por 3-2, en Rosario.

“Estamos fuerte, estamos bien y vamos a ir a Manchester a dar pelea. Nos tocó un grupo en el que los países están parejos, hay 50 y 50 de posibilidades en todas las series. Esperemos tener una gran semana y llevar al tenis nacional en noviembre a Málaga”, se ilusionó Coria.

