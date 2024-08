Tras dejarlo afuera de París 2024, Guillermo Coria llamó a Horacio Zeballos para la Copa Davis pero el doblista lo rechazó: “La relación no es buena”

Escuchar

Dos meses después de que Horacio Zeballos (el mejor doblista argentino de la historia y número 1 del ranking mundial) inexplicablemente no fuera seleccionado para los Juegos Olímpicos de París 2024 y, sólo un mes más tarde de que el marplatense tampoco fuera inscripto en la lista preliminar de la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis, el mismo capitán que tomó aquellas decisiones, Guillermo Coria , contactó al zurdo para preguntarle si estaría disponible para esta competencia colectiva, del 10 al 15 de septiembre, en la ciudad de Manchester. La respuesta de Zeballos, que quedó muy dolido y sorprendido por la decisión de Coria de no llevarlo a París, fue negativa .

“Lamentablemente nuestra relación no es buena . Opinamos totalmente diferente. Es el capitán, hay que respetarlo, pero eso no significa que esté de acuerdo. No poder compartir los mismos pensamientos y no respetar su palabra, sumado a la presión de una competencia como la Copa Davis y tener que estar durante una semana con un capitán con el que pensás muy diferente, hace que sea imposible rendir bien. Entonces, prefiero dar un paso al costado. No le haría bien al equipo ni a mí. En este momento de mi carrera prefiero unirme a cosas que hacen bien, como a mi familia. Prefiero darle prioridad a estar una semana más en casa con la familia”, le comunicó Zeballos a LA NACION.

Horacio Zeballos jugó la Copa Davis por última vez en septiembre de 2022, en Bolonia Ion Alcoba / Quality Sport Images / Kosmos Tennis

Y añadió: “En este momento me cuesta poder compartir la visión con Coria. Me pregunto: ¿qué cambió desde hace tres o cuatro semanas al día de hoy? Hace tres semanas yo tenía el mismo ranking, el equipo de Machi y Molto (Máximo González y Andrés Molteni) sigue siendo muy bueno. Entonces… me cuesta ver claramente las cosas que me plantea (Coria). Llegamos a los roces y esos roces no le hacen bien al equipo ni a mí. Sería muy malo tener que compartir una semana con los chicos, que van de la mejor manera a la Davis, y que ellos tengan que ver a dos personas que no opinan igual”.

El 25 de junio, en una rueda de prensa realizada en un hotel céntrico, donde la Asociación Argentina de Tenis anunció el equipo olímpico para París, Coria justificó la polémica decisión de no citar a Zeballos diciendo que “desde el primer momento” pensó llevar a cuatro singlistas, que “no era fácil romper una pareja consolidada” (en referencia a Molteni y González) y que la decisión fue “100% deportiva” y no por cuestiones “externas” (en septiembre de 2022, en una serie de Copa Davis en Bolonia, ambos tuvieron un entredicho en el vestuario). Además, Coria le apuntó a la prensa y señaló que la ausencia de Zeballos en París no lo descartaba para el futuro: “A lo mejor ustedes (los periodistas) se hacen otra película, pero la relación es espectacular”. Pero los hechos mostraron otra cosa.

Guillermo Coria, junto con Mercedes Paz y Agustín Calleri, hace dos meses, durante la confirmación del equipo olímpico, en el que no estuvo Zeballos Gonzalo Colini

“Una de las cosas más lindas para un deportista son los Juegos Olímpicos y esa frustración que siento también me lleva a no estar en la misma sintonía que él (que Coria), a pensar diferente. Él tendrá sus motivos, pero no los comparto. Eso llevó a que la relación no sea la mejor”, apuntó Zeballos, que después de alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati (junto con su habitual pareja y líder del ranking, el español Marcel Granollers), en los próximos días competirá en el US Open.

Zeballos llegó a la cima del ranking en mayo pasado y su presencia (y la de su compañero, Granollers, que sí jugó en París 2024) en la definición de los mejores torneos del mundo es algo usual, por ello la decisión de Coria para los Juegos Olímpicos, apoyada por la AAT conducida por el presidente Agustín Calleri y el vicepresidente Mariano Zabaleta, fue totalmente incomprensible. Esa determinación provocó una herida en el principal protagonista (Zeballos). Lo concreto es que, una vez más en la historia de la Copa Davis y la Argentina, una mala decisión deriva en cortocircuitos personales y limita al equipo a contar con una de sus mejores piezas dentro del court.

El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, campeones en el Masters 1000 canadiense en Montreal, hace unos días: son la mejor pareja del mundo MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El conjunto argentino de la Copa Davis integrará el grupo D, junto con Canadá, Finlandia y Gran Bretaña, en Manchester (en el AO Arena, sobre superficie dura y bajo techo). Al igual que en las últimas dos temporadas, la fase de grupos de las Finales se jugará en formato liguilla de todos contra todos: hay cuatro zonas de cuatro países cada uno. Los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a Málaga, donde los ocho mejores conjuntos se enfrentarán con eliminación directa en busca de la Ensaladera. La Argentina se clasificó para la fase de grupos de las Finales después de haber vencido -casi en forma dramática- a Kazajistán, en febrero pasado, por 3-2, en el Jockey Club de Rosario.

LA NACION intentó comunicarse con Coria y con Calleri pero, hasta el momento, ninguno de los dos respondió.

