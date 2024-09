Guillermo Coria, tras la polémica con Horacio Zeballos y antes de la Copa Davis: “No soy ningún estúpido ni mala leche”

Escuchar

Fue en febrero, en Rosario, bajo un clima sofocante. El equipo argentino de Copa Davis caminó por la cornisa, pero resistió. Pese a la diferencia de jerarquía con Kazajistán, los capitaneados por Guillermo Coria se impusieron en el último suspiro, por 3-2, sobre el polvo de ladrillo del Jockey Club. En el quinto partido, Dmitry Popko tuvo dos match-points frente a Sebastián Báez, pero al final celebró el jugador de Billinghurst, la Argentina superó los Qualifiers y, después de dos años, se ganó un lugar en la fase de grupos de las Finales, donde juegan los mejores 16 países. El próximo martes, en Manchester, está previsto que la temperatura no supere los 15 grados y estará lluvioso. En el estadio AO Arena jugará el equipo nacional. Pasaron siete meses desde un extremo al otro.

Báez, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y los doblistas Andrés Molteni y Máximo González, los mismos que compitieron en Rosario, estarán desde las próximas horas en esa porción británica, sede del grupo D, compartido con los locales, Finlandia y Canadá. Se jugará sobre superficie dura y bajo techo, condiciones inusuales y espinosas para los nuestros. Los primeros dos países de cada zona avanzarán a las Finales de noviembre, en Málaga, una instancia de cuartos de final a la que la Argentina no accede desde 2019. Desde febrero hasta hoy corrió mucha agua bajo el puente, incluidos tres Grand Slams (si se cuenta el US Open, que finaliza el domingo). Coria, como capitán, acompañó a los argentinos a los Juegos Olímpicos, pero la designación despertó cruces y discusiones por la ausencia de Horacio Zeballos, el doblista N°1 del mundo.

Coria y Francisco Cerúndolo, durante un ensayo en el Tenis Club Argentino con Sebastián Báez, antes del viaje a Manchester Ricardo Pristupluk

“Nuestra relación no es buena”, sentenció el marplatense hace unas semanas, cuando Coria lo volvió a contactar para saber si se encontraba disponible para la serie de la semana próxima. El Mago todavía está perturbado por el ida y vuelta con Zeballos. Insiste en que, al hacer la designación para París 2024 fue prioritario el “compromiso” demostrado por la Copa Davis y la ausencia de Zeballos ante Finlandia (en febrero de 2023, de visitante) y contra Kazajistán le restó chances. Hoy, a pocos días de una nueva serie, opta por mostrar un tono moderado.

-¿Te arrepentiste de no llevar a Zeballos a París?

-No te voy a decir si me arrepiento o no, porque eso ya es entrar en... A mí, la verdad, es que no me agrada para nada leer que no está en el equipo por un tema personal. Creo que de mi lado no tengo nada en contra de Horacio; es una persona que respeto, admiro y lo que está haciendo es historia y me pone muy feliz por él. Cuando en julio dimos la lista preliminar yo les avisé a todos que los íbamos a estar contactando para ver cómo estaban físicamente, si estaban con ganas de estar dispuestos, nada más que eso. Y me encuentro con una declaración (de Zeballos) que nos sorprendió a todos. Pero bueno, la palabra que él recibió es la misma palabra que recibieron todos los jugadores, y lo puedo decir adelante de todos los chicos. Lamentablemente no pudimos contar con él en dos series muy importantes, en las que jugábamos cosas importantes y siempre fue claro el mensaje, que se le iba a dar prioridad al compromiso con la Copa Davis y por eso un poco fue la decisión de París. Yo no pienso en los intereses que hay vinculados a quien los representa ni nada; trato de mantener la unión del equipo, la química, sostener y apoyar, porque… ojo, no es que estoy llevando a un equipo que no lo merece, que no hace méritos para ir. O sea, yo no soy ningún estúpido, ni mala leche, ni tengo nada personal con Horacio.

Coria y Sebastián Báez en el Tenis Club Argentino, en Palermo, antes de la serie de Copa Davis, desde el martes próximo en Manchester Ricardo Pristupluk

-¿Pero no creés que deportivamente, por el nivel de Zeballos, podrías haber cambiado el método de designación?

-Estaba hablado. Hay cosas que quedan adentro. Para mí no es bueno esto, porque antes ya hemos vivido situaciones en la Davis que no fueron buenas. Es un ida y vuelta que no sirve. Esto, ahora, no está pasando y acá no pasa, hay buena química, hay buena unión, el mensaje fue claro, yo tengo que sostener a los chicos, apoyar y mantener la palabra que se les dio a todos por igual. Es un proceso y siempre fue claro. Con Horacio cumplí la palabra en el US Open pasado, cuando se sabía que tenía que jugar una Copa Davis más para estar seleccionable. Lo convocamos para febrero y tres o cuatro días antes no pudimos contar con él. El mensaje fue claro.

-¿Si él jugaba en Rosario podría haber sido seleccionado para París?

-Iban a estar los tres (por los otros doblistas) en las mismas condiciones.

-¿Podrías haber cambiado de idea?

-Cambiaba todo. Es que… Quedó demostrado también con España en los Juegos, que no te aseguraba una medalla [en referencia a Marcel Granollers, compañero habitual de Zeballos en el tour]. Pero bueno, merecerse lo merecían todos. ¿Horacio lo merecía? Sí, se lo merecía; se lo merecían todos. Pero tengo que sostener la palabra que se les dio a todos. Estoy tranquilo de que cumplí con el compromiso de los jugadores. Machi y Molto hicieron méritos para estar en París; les tocó jugar contra Nadal y Alcaraz, fue durísimo, y así todo tuvieron chances. El tema con Horacio no me agrada nada; yo no la pasé bien, no la pasamos bien, porque no le hace bien a nadie, a él tampoco. Lo que dejo bien en claro es que yo no soy malintencionado. Estaba todo hablado. Él tiene su punto de vista; yo tengo el mío. Obviamente que no está de acuerdo con las decisiones, pero no se puede cambiar a mitad de camino, faltando poco. No fue para nada agradable. El mensaje fue para todos el mismo. Pero me tocó vivir esto y es una pena.

Coria sobre la serie: "Está todo muy abierto: podemos ganar las tres series, podemos perder las tres series. No somos menos que nadie" Ricardo Pristupluk

La delegación argentina, con el presidente de la AAT, Agustín Calleri, incluido, viajará este jueves a Manchester. El primer desafío será el martes contra Canadá; tres días después, el 13, se medirá con Gran Bretaña; y el sábado 14 cerrará la actuación ante Finlandia, siempre desde las 9 de nuestro país.

“Me pone contento estar otra vez en las instancias finales, por segunda vez en tres años. Es donde la Argentina tiene que estar siempre, por historia y por los jugadores que tenemos. Es una serie en la que los cuatro países tienen las mismas posibilidades, tanto en el singles como en el dobles”, le dijo Coria a LA NACION. Y prosiguió: “Lo importante es que tenemos un equipo con jugadores que llegan sanos, que teníamos a disposición a un montón de jugadores, que por suerte cada vez se va haciendo más difícil la elección. Porque acá podrían haber estado también Navone, Fran Comesaña, Díaz Acosta, Tirante… Ahora va a ser todo un tema estratégico, porque al tener tres series en una semana también hay que ir viendo cuál es la mejor planificación. Después puede salir bien, puede salir mal. Pero lo importante es que uno también tiene esa información del día a día, del contacto con el entrenador, con el jugador y ahí se va viendo cómo conviene formar el equipo. Llegamos con otro ida y vuelta, con otra confianza con los jugadores, sobre todo en la comunicación, porque ya son tres años trabajando con los chicos y nos conocemos casi de memoria”.

El sufrimiento en Rosario y lo que viene

La tensión por la Davis en Rosario. “Después estuve veinte días sin poder levantarme de la cama. Nosotros no estamos relajados con estos tipos de serie, porque se juega de local, son chicos que están dando los primeros pasos. Mi preocupación y deber es que, para ellos, cuando estén en la Copa Davis, sea una buena experiencia, porque les quedan años. Y acá, si no ganás, te empiezan a pegar duro, si no representas al país también se siente. Entonces, no es fácil salir a jugar, de local, partidos cortos, que no te da la chance a ponerte nervioso, que el rival lo siente, no tiene nada que perder, entonces te juega en otro nivel. Por eso las series de septiembre y febrero las festejamos mucho, porque había que pasar esa prueba. Los chicos las superaron muy bien. La Copa Davis te deja quince días de cama. A ellos les queda mucho por delante. Estoy convencido de que tenemos un equipazo y tenemos un montón de jugadores que vienen. Esta serie de Manchester será un premio para ellos, porque con 40 y pico de grados que tuvimos en Rosario, sacaron adelante una serie tremenda”.

¡EQUIPO CONFIRMADO PARA MANCHESTER! 🔜🇬🇧



Argentina repetirá el equipo de las últimas 2 series de Copa Davis, con el que pasó a las Finales, para jugar la fase de grupos 💪

Báez, Cerúndolo, Etcheverry , González y Molteni se enfrentarán a Canadá 🇨🇦, Gran Bretaña 🇬🇧 y Finlandia 🇫🇮 pic.twitter.com/dyRtaHEX52 — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 4, 2024

Los adversarios en Manchester. “Los rivales son difíciles, con experiencia. Está todo muy abierto: podemos ganar las tres series, podemos perder las tres series. No somos menos que nadie, ni tampoco nos creemos más que nadie. Estamos todos parejos, todos nos respetamos. De los cuatro grupos que hay, el nuestro es de los más equilibrados. Acá, cada set vale oro para la clasificación”.

Las dificultades de jugar bajo techo. “Sí, es difícil. Es verdad que no hay viento, a la hora de impactar se hace bien. Los chicos, a lo mejor, no han tenido en el circuito grandes resultados, pero creo que no hay excusa, todos los chicos juegan bien, ya llevan dos o tres años en el circuito grande, pero esto es Copa Davis. Van sumando series, experiencia, se van fortaleciendo, y no dejan de ser jóvenes. Pero al jugarse dos singles y un dobles en cada serie, se va a definir con el que sepa manejar mejor las emociones y aprovechar mejor las oportunidades que se van presentando. Nosotros ya lo hemos visto las últimas dos series (ante Lituania, de local, en septiembre pasado, y ante Kazajistán), en las que éramos serios candidatos y el otro rival también juega y a veces es donde hay mayores sorpresas. Al ser partidos cortos, al mejor de tres sets, no le da chances a la irregularidad: el que está más parejito sacará ventaja”.

Coria, con LA NACION: "Trato de mantener la unión del equipo, la química" Ricardo Pristupluk

Tres singlistas para dos lugares. “¿Cómo elegiré a los singlistas? Hablando con el jugador, con el entrenador y sabiendo cómo se sienten con la cancha. Hay jugadores a los que cierto estilo de juego les sienta bien, más allá de la superficie. Ya entrás diferente a la cancha: con el pecho inflado o preocupado. Es como le pasaba a Federer con David (Nalbandian): lo respetaba. Si un jugador no se siente para nada cómodo, no lo podés exponer a esa situación. La suerte que tenemos es que contamos con variedad y tenemos tres partidos por jugar, podemos ir rotando y cualquiera puede entrar”.

Transición y futuro. “Como capitán me tocó un momento de recambio y de conocer a los chicos por haber viajado a los G3, G2, G1, a los Futures, a todos los torneos. Hoy estamos llevando a cinco jugadores y tres debutaron hace dos años y medio. Navone, Comesaña y Camilo Ugo Carabelli también podrían haber estado. El día que me toque dejar la capitanía quedará un equipo sólido, con buenas sensaciones. Lo que quiero es que ellos se sientan tranquilos y felices. Trato de respetar eso porque fui jugador, estamos adentro de la cancha y muchas veces la pasamos mal, hay mucha tensión”.