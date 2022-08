Guillermo Pérez Roldán: el impactante caso de violencia en el tenis que reveló La Nación y ahora llega a las pantallas

La revelación estalló en mayo de 2020. En plena pandemia, Guillermo Pérez Roldán le contó con lujo de detalles a LA NACION los golpes físicos y psicológicos a los que era sometido por Raúl, su propio padre, durante su carrera como jugador. “Sufrí el maltrato físico. Todos sabían. La cosa fue conmigo. Y con mi hermana [Mariana] al principio. Pero cuando empecé a facturar yo, mi hermana pasó a un segundo plano. Tengo que decir que fue un técnico de la puta que lo parió de bueno, pero un padre de mierda. No podía ser que ganar un partido era un alivio, y en determinados momentos, en vez de poder disfrutar a los 19 años, ya no di más”, le confesó Pérez Roldán, que llegó a ser 13° del ranking en 1988, a este diario. La noticia impactó en el mundo de las raquetas a nivel internacional.

Ahora, y a partir de ese testimonio, el calvario del extenista, que hoy tiene 50 años, llegará a las pantallas de streaming. Star+ anunció el estreno de la serie “Guillermo Pérez Roldán, Confidencial”, que narra la historia del maltrato sufrido, en tres capítulos de media hora, que estarán disponibles a partir del 24 de agosto. En este documenta, el tandilense profundiza el relato del calvario, en una narración cronológica sobre cómo se desarrollaron los hechos que marcaron a fuego la carrera de una de las mayores promesas del tenis argentino de los 80, desde los inicios hasta su prematuro retiro.

Guillermo Pérez Roldán y un entrenamiento junto a su padre Raúl Gentileza "Historia del Tenis en la Argentina/R. Andersen y E. Puppo"

En primera persona, “Rocky” –como lo apodaban en su época de esplendor- cuenta revela que a los 18 años tuvo un intento de suicidio, empujado por la situación de extrema violencia física y psicológica que estaba viviendo. Además, detalla cómo fue el episodio –en el que estuvo involucrado su padre- que le provocó la lesión por la que luego debió abandonar el tenis profesional y también, su sorpresa al enterarse siendo adulto, que desde chico padece una enfermedad que le ocultaron sus padres.

Guillermo Pérez Roldán, hoy, en una de las imágenes del documental que cuenta su calvario

“Tengo tres hijos y ahora voy por el cuarto. No me entra en la cabeza cómo se puede pasar por situaciones semejantes. Hay miedos que siempre están con vos y que en algún momento te alcanzan. Y en este momento de mi vida me dije: Algo tenés que hacer”, dijo Pérez Roldán antes de viajar a la Argentina desde Chile, donde está radicado hace varios años. En este contexto, anticipó que durante este viaje radicará una denuncia penal contra su padre, Raúl Pérez Roldán, con el objetivo de que la Justicia investigue los hechos que él detalló en LA NACION hace dos años y que repite en el documental, “por graves violaciones a los derechos humanos”.

Raúl Pérez Roldán, creador de la escuela de tenis de Tandil

Pese a que se anuncia una denuncia de Guillermo, el documental, dirigido por Matías Gey, cuenta con una entrevista realizada al cuestionado Raúl Pérez Roldán, quien fue entrenador de su hijo y estuvo al frente de la escuela de tenis del club Independiente de Tandil, un hito en el desarrollo del deporte de alta competencia en nuestro país, de donde salió, entre otros, Juan Martín del Potro.

Los tres episodios –”El fin justifica los medios”, “Los socios del silencio” y “Querido papá”- aportan testimonios de otros ex jugadores y referentes del tenis de la época. Entre ellos, Franco Davin, Javier Frana, Gabriela Sabatini, Iván Lendl, Martín Jaite, Sergi Bruguera, Alex Corretja, Carlos Costa, Guillermo Coria, Nicolás Lapenti, Andrés Gómez y Mariano Puerta.

Pérez Roldán, en su etapa como junior en Roland Garros Gentileza Guillermo Pérez Roldán

Nacido en Tandil en 1969, Pérez Roldan fue dos veces campeón junior de Roland Garros y obtuvo 9 títulos de ATP. Estuvo cerca de ingresar en el top ten del ranking mundial y protagonizó partidos memorables contra los grandes jugadores de la época. En el año 2000 recibió el premio Konex como tenista de la década junto a otros cincos colegas. Actualmente vive en Chile, tiene tres hijos y está esperando el cuarto.

La investigación de LA NACION sobre Pérez Roldán generó un alto impacto en el circuito nacional e internacional, tanto en Europa como en los Estados Unidos. En diciembre de 2020, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) destacó a este diario con distinciones entre las 22 categorías de los “Premios ADEPA al Periodismo”, entre las cuales se encontró la categoría Deporte. Sebastián Torok, autor de los distintos artículos sobre Pérez Roldán, fue distinguido en la categoría Deporte por “La confesión de Guillermo Pérez Roldán, que acusa a su padre y entrenador: «Sufrí maltrato físico»”.