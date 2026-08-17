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Guillermo Vilas cumple 74 años: la tierna foto que publicó Andanin, la hija mayor del extenista
La primera hija del hombre que popularizó el tenis en la Argentina se manifestó a través de sus redes sociales
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Cada 17 de agosto es especial para el deporte argentino. Es la fecha en la que cumple años Guillermo Vilas, el hombre que popularizó el tenis en el país (y en muchas porciones de la región sudamericana). El Poeta, radicado en Montecarlo desde hace muchos años y afectado por problemas de salud, hoy cumple 74 años.
Vilas, ganador de 62 títulos, cuatro de ellos de Grand Slam (US Open 1977, Roland Garros 1977 y Australia Open 1978 y 1979), no aparece públicamente desde hace muchos años y es siempre su familia la encargada de publicar distintos posteos en las redes sociales, cuidando su privacidad. Este lunes, Andanin, de 22 años, hija mayor del legendario tenista, publicó en Instagram una tierna foto con su papá.
La foto es de hace unos años, en las calles de Montecarlo, más precisamente en la puerta del Monte-Carlo Country Club, un sitio emblemático en la carrera profesional del Poeta, donde ganó el trofeo de 1976 y 1982.
Más allá de algunas pocas publicaciones de periodistas exaltados por las primicias, existe un respetuoso silencio sobre el estado de salud de Vilas, que atraviesa una enfermedad que la familia nunca comunicó. En julio de 2023, Andanin hizo una excepción ante un medio periodístico y abrió su mundo. En su charla con LA NACION, por videochat desde Montecarlo, dejó una frase emocionante: “Cada vez que me dicen: ‘Mandale un abrazo a tu papá’, yo le mando el abrazo a mi papá. Le digo: ‘Mirá, esta persona te manda un abrazo, lo conocí este día, a tal hora, te manda un fuerte beso’. Yo se los mando. A él le gusta eso, le gusta saber que sigue, que la gente piensa en él a veces, claro porque se siente que es un jugador viejo ya, entonces dice: ‘Bueno, qué va a pensar en mí esta gente’”.
Andanin nació en París, pero vivió mucho tiempo en la Argentina. Para ella, su papá también es un superhéroe, aunque -naturalmente- tiene una óptica distinta. Fue su primera “heredera”, además. Jugó al tenis y, por ejemplo, cuando la familia vivía en Buenos Aires era usual verlos entrenar juntos en las canchas de tenis de River Plate. Y, según dijo Andanin, es la más parecida de carácter a su papá de los cuatro hijos que tuvieron Vilas y la tailandesa Phiang Phathu (completan Lalindao, Intila y Guillermo Jr.).
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