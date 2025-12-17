Horacio Zeballos y Marcel Granollers fueron proclamados campeones del mundo de dobles por la Federación Internacional de Tenis

El marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers fueron proclamados este miércoles campeones del mundo de 2025 de dobles por parte de la Federación Internacional de Tenis (ITF, tal sus siglas en inglés), mientras que la bielorrusa Aryna Sabalenka y el italiano Jannik Sinner fueron elegidos como los mejores del año a nivel individual.

Zeballos y Granollers, ganadores este año de Roland Garros y el Abierto de los Estados Unidos, se convierten en los primeros jugadores argentino y español, respectivamente, en recibir este galardón en esta categoría.

Marcel Granollers y Horacio Zeballos culminaron un gran año siendo campeones en Roland Garros y en el US Open Aurelien Morissard - AP

A nivel individual, recibieron este reconocimiento la número uno del mundo Aryna Sabalenka, campeona este año en el Abierto de Estados Unidos y finalista en Australia y Roland Garros, y el número dos del ranking de varones, el italiano Jannik Sinner, que conquistó los grand slams de Australia y Wimbledon y que perdió la final de los otros dos majors ante el español Carlos Alcaraz.

Ambos ganaron este premio por segunda vez después de que la bielorrusa lo obtuviese en 2023 y Sinner en 2024, por lo que se convierte en el primero en repetir en años consecutivos desde el serbio Novak Djokovic, elegido de 2011 a 2015.

En dobles femenino, la pareja italiana formada por Sara Errani y Jasmine Paolini consiguió la distinción por segundo año seguido, mientras que en la modalidad de silla de ruedas los ganadores fueron los japoneses Tokito Oda y Yui Kamiji, y, en la categoría de ‘quad’, el neerlandés Niels Vink. Los campeones del mundo juniors para la ITF son el búlgaro Ivan Ivanov y la estadounidense Kristina Penickova.

Aryna Sabalenka, la campeona del mundo ITF en el tenis femenino Yuki Iwamura - AP

“Felicitaciones a todos nuestros campeones del mundo de la ITF 2025. Ha sido otro año increíble para el tenis, con muchos momentos destacados en los torneos de Grand Slam, los circuitos y nuestras competiciones por equipos. Los 11 jugadores a los que reconocemos han disfrutado de temporadas extraordinarias y confiamos en que seguirán brillando en 2026. Les deseamos a ellos y a todos los jugadores un fin de temporada tranquila y mucha suerte para el próximo año”, subrayó David Haggerty, presidente de la ITF.

La ITF recordó que los campeones del mundo en individuales y dobles masculinos y femeninos “se seleccionan según criterios objetivos que consideran todos los resultados de la temporada, con especial énfasis en los Grand Slam, la Copa Davis y la Billie Jean King Cup”. En tenis en silla de ruedas y en júnior, son aquellos que terminan el año como número uno mundial en individuales.