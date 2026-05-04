Raqueta rota, descalificación e insultos al juez de silla: el tenista que perdió los estribos

El estadounidense Tristan Boyer perdió algo más que un partido durante un torneo Challenger en Italia.

El tenista de los Estados Unidos, de 25 años y ubicado en el puesto 257° del raking, cedió su servicio en el tramo final del segundo set y quedó 4-6 y 5-6 en su duelo contra el italiano Daniele Rapagnetta (938° del ranking), en un partido por la segunda ronda de la clasificación para ingresar en el torneo Abruzzo Open Francavilla al Mare.

Luego de ese quiebre de servicio, Boyer destrozó su raqueta contra el polvo de ladrillo. Lo que el norteamericano quizá no recordó es que ya había recibido previamente una advertencia, por lo que en este caso el umpire Boris Pianaccioli le dictó una penalización de un game por romper su raqueta, lo que significó entonces la caída por 4-6 y 5-7, y su eliminación del torneo.

El tenista Tristan Boyer rompió la raqueta y fue descalificado

Lejos de calmarse, Boyer arremetió contra el umpire, al que empezó a insultar, además de golpear su raqueta contra la silla.

“You’re a fucking moron (Eres un maldito idiota)”, le gritó el estadounidense al umpire mientras impactaba su raqueta contra la silla del árbitro. “No podés darme una penalización por eso, nunca me había pasado. Es realmente increíble, hombre. No pasó nada, es una mierda. Mira el maldito video, nada pasó. ¡Fuck you!“, insistió Boyer, que empezó a golpear con lo que quedaba de su raqueta contra las instalaciones de la cancha. Una vez que terminó de armar su bolso, se fue dando un portazo a la valla perimetral, mientras los espectadores lo despedían entre silbidos y abucheos.

En el contexto de lo ocurrido, es probable que Boyer se enfrente a una multa importante y posiblemente a una suspensión por su comportamiento. Hay que tener en cuenta que el norteamericano es reincidente: ya había protagonizado un incidente similar en noviembre del año pasado, durante la derrota contra Alvaro Guillén Meza, en el Challenger de Lima. Su raqueta también pagó por una caída, de nuevo en Lima, pero en 2024, contra el argentino Francisco Comesaña.

Tristán Boyer quedó muy enamorado del Challenger de Lima 😍‼️



No podía más de felicidad al terminar su partido vs Guillén Meza.



pic.twitter.com/HI53ccPOVO — Solo Tenis Picks🇦🇷 / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) November 4, 2025

Nacido en Altadena, en Los Angeles, Boyer llegó a ser el 106° del ranking, y su mejor actuación en el circuito la consiguió en enero de 2025, cuando entró en el Abierto de Australia desde la clasificación y venció al argentino Federico Coria en la primera ronda, antes de caer en la segunda ante el local Alex de Miñaur. Su mejor triunfo fue el año pasado, en el Masters 1000 de Toronto, cuando superó a su compatriota Aleksandr Kovacevic, 62° del ranking, en la primera rueda.

.@fran_comesana ganó un partido durísimo en el Challenger de Lima: remontó un 2-4 en el tercero y venció a Tristán Boyer por 6-4, 1-6, 6-4 en primera ronda



Realmente podría haber caído para cualquiera de los dos lados. La reacción de Boyer lo deja clarísimo: destrozó la raqueta. pic.twitter.com/PClB0BdRbq — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) November 5, 2024

En lo que va de esta temporada, Boyer acumula un saldo negativo, con cuatro victorias y siete derrotas. No pudo entrar en el open australiano, ya que no pasó la clasificación, y recientemente venía de participar en el Challenger de Brasilia, sobre polvo de ladrillo, donde se despidió también en el debut, con derrota ante el paraguayo Daniel Vallejo.