Tomás Etcheverry es el nuevo N° 1 argentino del ranking y estrenará su logro en el Masters 1000 de Roma

El tenis argentino tiene un nuevo número 1 en singles después de un año y cuatro meses. El platense Tomás Etcheverry es, oficialmente, el número 26 del mundo y, por ende, la raqueta nacional más destacada del ATP Tour, superando a Francisco Cerúndolo, que cayó siete lugares, hasta el 27°. El valioso registro de Etcheverry se produce dos meses y medio después de la obtención de su primer título, en el ATP 500 de Río de Janeiro.

Tomás Etcheverry llegó al puesto 26 del ranking ATP VALERY HACHE - AFP

En julio del año pasado, cuando Etcheverry interrumpió su vínculo con Horacio De la Peña como entrenador, luego de que los resultados no los acompañaran durante ocho meses, parecía improbable este presente. Sin embargo, el trabajo que comenzó desde fines de agosto, otra vez con Waly Grinóvero en el equipo (el coach que lo había potenciado en 2023/2024), dio sus frutos. Etcheverry, de 26 años, llega a su ranking más destacado y ahora es el mejor sudamericano del tour (después de Fran Cerúndolo, aparece el brasileño João Fonseca, 29°).

Román Burruchaga tuvo un destacado crecimiento en el ranking ALEX SLITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Argentina tiene nueve singlistas dentro del top 100. Después de Etcheverry y el mayor de los hermanos Cerúndolo, continúan Mariano Navone (44°, +1), Román Burruchaga (56°, +3, su mejor ranking), Camilo Ugo Carabelli (61°, -4), Sebastián Báez (65°, -1), Thiago Tirante (69°, +6, su mejor posición histórica), Juan Manuel Cerúndolo (72°, -5) y Marco Trungelliti (78, -1).

El platense Thiago Tirante subió seis lugares en el ranking ATP, hasta el 69°, su mejor posición histórica KENNETH RICHMOND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Todos en el Foro Itálico romano

El circuito ATP continuará a partir de este miércoles en el Abierto de Italia, sobre el polvo de ladrillo de Roma. Etcheverry, como cabeza de serie número 24, saldrá adelantado y debutará en la segunda ronda, frente al vencedor de Burruchaga vs. Mattia Bellucci (Italia, 80°). Francisco Cerúndolo, asimismo, siendo el 25° preclasificado, también saldrá adelantado en el cuadro y se presentará ante el chileno Alejandro Tabilo (35°) o un jugador de la clasificación.

Your men’s draw

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El resto de los tenistas argentinos tendrán las siguientes presentaciones, por la primera ronda: Juanma Cerúndolo vs. un rival de la qualy, Navone vs. el canadiense Denis Shapovalov (37°), Burruchaga vs. Bellucci, Tirante vs. el invitado local Gianluca Cadenasso (183°), Trungelliti vs. el estadounidense Zachary Svajda (90°), Ugo Carabelli vs. el kazajo Aleksandr Shevchenko (85°), Báez vs. el estadounidense Jenson Brooksby (63°) y la marplatense Solana Sierra (72° del WTA) vs. una rival de la clasificación.

Francisco Comesaña (114°) triunfó en la primera ronda de la qualy: 6-3 y 6-4 ante el británico Billy Harris (148°). Se jugará el ingreso en el main draw ante el suizo Leandro Riedi (128°), que derrotó al lituano Vilius Gaubas (121°) por 6-4 y 6-2.

Una vista general del estadio principal del Foro Itálizo, que nuevamente tendrá a Novak Djokovic como uno de los favoritos Clive Brunskill - Getty Images Europe

El torneo de Roma tendrá como máxima referencia a Jannik Sinner, que este domingo, en Madrid, ganó su quinto Masters 1000 consecutivo, una marca inédita. El número 1 del mundo debutará en la segunda ronda ante el austriaco Sebastian Ofner o el estadounidense Alex Michelsen. Roma es el único de los nueve Masters 1000 que Sinner todavía no ganó...

Una de las grandes novedades del Abierto de Italia será el regreso de Novak Djokovic (4° del mundo), seis veces campeón en Roma. La leyenda serbia, que no compite desde Indian Wells (cayó en los octavos de final), será el tercer cabeza de serie en el Foro Itálico y debutará contra el húngaro Marton Fucsovics o un jugador de la qualy.