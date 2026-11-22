Carlos Alcaraz (2°) y Alexander Zverev (1°) se enfrentan este domingo por el título del ATP Finals, el último certamen del año que reúne a los mejores tenistas de la temporada y tiene lugar en el Inalpi Arena de Turín, Italia, sobre una cancha de cemento y bajo techo.

La final se disputa desde no antes de las 14 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma Disney+ Premium.

Alexander Zverev y Carlos Alcaraz se enfrentaron 13 veces en el circuito de la ATP

Ambos tenistas ganaron los cuatro partidos que disputaron para llegar a la definición. En la semifinales, el español festejó ante el estadounidense Ben Shelton (3°) por 3-6, 6-3 y 7-6 (1) mientras que el alemán hizo lo propio ante el ruso Daniil Medvedev (4°) por 7-6 (0) y 6-4.

En la primera etapa, Alcaraz, que busca su primera estrella en el que es conocido popularmente como el “torneo de maestros”, lideró el Grupo Ivan Lendl con victorias sobre el estadounidense Frances Tiafoe (7°) por un doble 6-2; el ruso Daniil Medvedev (4°) por 6-4 y 6-2; y el italiano Flavio Cobolli (5°) por 6-4 y 6-1.

Zverev, que va por su tercer título tras ganar en 2018 y 2021, dominó la zona John McEnroe también sin ceder sets. Superó al español Rafael Jódar (8°) por un doble 6-4; a Shelton por 6-2 y 7-6 (4); y al francés Arthur Fils (6°) por 6-4 y 7-6 (6).

El historial entre los tenistas europeos tiene 13 antecedentes, la mayoría de ellos en instancias decisivas de torneos, con siete triunfos del ibérico y seis del teutón. La última vez que se cruzaron la única ocasión que se vieron las caras este año y lo hicieron en las semifinales del Autralian Open con victoria para el murciano por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5.

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev definen el ATP Finals en Turín este fin de semana x.com/ATPTour_ES

El máximo ganador del campeonato es Novak Djokovic con siete estrellas. El serbio no se clasificó a esta edición y es la tercera ocasión seguida que se ausenta porque en 2024 y 2025 fue baja por lesión. Es así que ostenta haber ganado el torneo las últimas dos veces que lo disputó, en 2022 y 2023. Previamente, celebró en Shanghái 2008, Londres 2012, 2013, 2014 y 2015.

Por detrás de él está Roger Federer, ya retirado, con seis estatuillas mientras que Iván Lendl y Pete Sampras tiene cinco cada uno, una más que Ilie Nastase.

Novak Djokovic es el máximo ganador de la historia del ATP Finals con siete títulos TIZIANA FABI - AFP

Tabla de campeones del ATP Finals