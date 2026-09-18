Horarios de los partidos de Argentina vs. Turquía, por la Copa Davis 2026

Este sábado, a partir de las 12 (horario argentino), por el Grupo Mundial I y con el objetivo de no descender a la zona americana y ganar un boleto a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis, se enfrentan la Argentina y Turquía. Todos los cruces se disputan en el estadio Ruca Che de Neuquén y se pueden ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play.

El seleccionado albiceleste está integrado por Francisco Cerúndolo (23° del ranking ATP), Mariano Navone (45°), Thiago Tirante (52°) y los doblistas Guido Andreozzi y Andrés Molteni, 14° y 58° de la especialidad, respectivamente. Cerúndolo jugará el Single 1 y Tirante el 2, en ambos casos el sábado. La serie continuará el domingo, desde las 11, con el partido de dobles en el que dirán presente Andreozzi y Molteni.

Thiago Tirante es uno de los integrantes de la selección argentina para la serie de Copa Davis ante Turquía Gentileza ATP Tour

Por el lado de los turcos, el capitán Erhan Oral (535° en 1999; en el cargo desde enero de 2025), designó a Tuncay Duran (493°) y Arda Azkara (205°) para el partido de dobles. El rival de ‘Fran’ será la segunda raqueta turca, el zurdo Yanki Erel (329°), mientras que el platense se verá las caras con el turco mejor rankeado, Mert Alkaya (296°). Ellos, en caso de ser necesario, podrían jugar los singles 3 y 4 (Alkaya fue anunciado para el 3 y Erel para el 4, pero se puede modificar).

Cronograma de la serie de Copa Davis entre la Argentina y Turquía

Sábado 19 de septiembre

12 : Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel - Single 1.

: Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel - Single 1. A continuación: Thiago Tirante vs. Mert Alkaya - Single 2.

Domingo 20 de septiembre

11 : Guido Andreozzi y Andrés Molteni vs. Tuncay Duran y Arda Azkara - Dobles.

: Guido Andreozzi y Andrés Molteni vs. Tuncay Duran y Arda Azkara - Dobles. A continuación : Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya (pueden modificarse los jugadores) - Single 3.

: Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya (pueden modificarse los jugadores) - Single 3. A continuación en caso de ser necesario: Thiago Tirante vs. Yanki Erel (pueden modificarse los jugadores) - Single 4.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

El orden de juego de la serie entre la Argentina y Turquía en Neuquén, a partir de este sábado Prensa AAT

Tabla de campeones de la Copa Davis

Estados Unidos está en lo más alto de la tabla histórica de campeones del certamen internacional con 32 estrellas, seguido de Australia, que acumula 28. El podio lo completan Francia y Gran Bretaña con 10 celebraciones cada uno. Suecia, por su parte, tiene siete y España seis. Italia, tricampeón en ejercicio, ostenta cuatro títulos, uno más que Alemania, República Checa y Rusia. Por último, la Argentina levantó el trofeo en una ocasión al igual que Croacia, Canadá, Serbia, Sudáfrica y Suiza.