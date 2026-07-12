Jannik Sinner, campeón de Wimbledon 2026: así quedó la tabla histórica de ganadores

Jannik Sinner es el flamante bicampeón de Wimbledon. En una nueva final de alto vuelo en el certamen que se realiza en el All England Lawn Tennis y Croquet Club de Londres, Inglaterra, el N° 1 del ranking ATP derrotó a Alexander Zverev (3°) por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4. Así, levantó el prestigioso trofeo en el césped británico por segunda vez en su carrera. Y de manera consecutiva, porque en 2025 lo había conseguido por primera vez tras derrotar en la definición a Carlos Alcaraz.

El camino de Jannik Sinner hacia el título

Primera ronda: 4-6, 6-3, 6-7 (6), 6-2 y 6-3 al serbio Miomir Kecmanovic (50°).

Segunda ronda: 7-6 (4), 7-6 (2) y 6-4 al portugués Nuno Borges (48°).

Tercera ronda: 6-4, 6-3 y 6-4 al estadounidense Jenson Brooksby (81°).

Octavos de final: 6-3, 7-6 (0) y 6-3 al japonés Shintaro Mochizuki (151°).

Cuartos de final: 7-5, 7-6 (4) y 6-3 al alemán Jan-Lennard Struff (74°).

Semifinal: 6-4, 6-4 y 6-4 al serbio Novak Djokovic (8°).

Final: 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4 al alemán Alexander Zverev (3°).

Máximos ganadores de Wimbledon

Roger Federer (Suiza) - Ocho títulos

Novak Djokovic (Serbia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / William Renshaw (Reino Unido) - Siete

Bjorn Borg (Suecia) / Laurie Doherty (Gran Bretaña) - Cinco

Rod Laver (Australia) / Tony Wilding (Australia) - Cuatro

John Newcombe (Australia) / John McEnroe (Alemania) / Fred Perry (Reino Unido) / Boris Becker (Alemania) / Reggie Doherty (Gran Bretaña) / Arthur Gore (Gran Bretaña) / Bill Tilden (Estados Unidos) - Tres