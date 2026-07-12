Jannik Sinner, campeón de Wimbledon 2026: así quedó la tabla histórica de ganadores

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Jannik Sinner es el flamante bicampeón de Wimbledon. En una nueva final de alto vuelo en el certamen que se realiza en el All England Lawn Tennis y Croquet Club de Londres, Inglaterra, el N° 1 del ranking ATP derrotó a Alexander Zverev (3°) por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4. Así, levantó el prestigioso trofeo en el césped británico por segunda vez en su carrera. Y de manera consecutiva, porque en 2025 lo había conseguido por primera vez tras derrotar en la definición a Carlos Alcaraz.
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