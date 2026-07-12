LA NACION

Jannik Sinner, campeón de Wimbledon 2026: así quedó la tabla histórica de ganadores

El italiano, N° 1 del ranking ATP, derrotó al alemán Alexander Zverev en cuatro sets y defendió la corona que había obtenido en 2025

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Jannik Sinner es el campeón de Wimbledon; el italiano ganó su primer Grand Slam en lo que va de la temporada
Jannik Sinner es el campeón de Wimbledon; el italiano ganó su primer Grand Slam en lo que va de la temporadaHENRY NICHOLLS - AFP

Jannik Sinner es el flamante bicampeón de Wimbledon. En una nueva final de alto vuelo en el certamen que se realiza en el All England Lawn Tennis y Croquet Club de Londres, Inglaterra, el N° 1 del ranking ATP derrotó a Alexander Zverev (3°) por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4. Así, levantó el prestigioso trofeo en el césped británico por segunda vez en su carrera. Y de manera consecutiva, porque en 2025 lo había conseguido por primera vez tras derrotar en la definición a Carlos Alcaraz.

El camino de Jannik Sinner hacia el título

  • Primera ronda: 4-6, 6-3, 6-7 (6), 6-2 y 6-3 al serbio Miomir Kecmanovic (50°).
  • Segunda ronda: 7-6 (4), 7-6 (2) y 6-4 al portugués Nuno Borges (48°).
  • Tercera ronda: 6-4, 6-3 y 6-4 al estadounidense Jenson Brooksby (81°).
  • Octavos de final: 6-3, 7-6 (0) y 6-3 al japonés Shintaro Mochizuki (151°).
  • Cuartos de final: 7-5, 7-6 (4) y 6-3 al alemán Jan-Lennard Struff (74°).
  • Semifinal: 6-4, 6-4 y 6-4 al serbio Novak Djokovic (8°).
  • Final: 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4 al alemán Alexander Zverev (3°).

Máximos ganadores de Wimbledon

  • Roger Federer (Suiza) - Ocho títulos
  • Novak Djokovic (Serbia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / William Renshaw (Reino Unido) - Siete
  • Bjorn Borg (Suecia) / Laurie Doherty (Gran Bretaña) - Cinco
  • Rod Laver (Australia) / Tony Wilding (Australia) - Cuatro
  • John Newcombe (Australia) / John McEnroe (Alemania) / Fred Perry (Reino Unido) / Boris Becker (Alemania) / Reggie Doherty (Gran Bretaña) / Arthur Gore (Gran Bretaña) / Bill Tilden (Estados Unidos) - Tres
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Tenis
  1. Sinner juega cada día mejor y Djokovic pelea como una leyenda: "Me gustaría volver al menos una vez más"
    1

    Sinner barrió a Djokovic, en una obra maestra que refleja el brillo del número 1 y la vigencia de una leyenda

  2. Jannik Sinner vs. Alexander Zverev, por la final de Wimbledon 2026: horario y cómo ver online
    2

    Jannik Sinner vs. Alexander Zverev, por la final de Wimbledon 2026: horario y cómo ver online

  3. Sinner venció a Zverev en la final de Wimbledon y se consagró por segundo año consecutivo en All England
    3

    Jannik Sinner venció a Alexander Zverev en la final de Wimbledon y se consagró por segundo año consecutivo en All England

  4. A los 21 años, puso a prueba su entereza, se tapó los oídos y le ganó la final de Wimbledon a una compatriota
    4

    Linda Noskova le ganó a Karolina Muchova y se consagró campeona de Wimbledon