Jannik Sinner vs. Alexander Zverev, por la final de Wimbledon, en vivo

El italiano Jannik Sinner busca este domingo conquistar su segundo título de Wimbledon y se mide ante el alemán Alexander Zverev , que busca destronarlo. El partido es televisado desde las 12 por ESPN 2 y Disney+.

Sinner, que ganó en All England el año pasado y que persigue el quinto Grand Slam de su carrera en el césped londinense, es consciente de que Zverev representa este año su mayor amenaza, con el español Carlos Alcaraz lesionado. Además, el alemán viene de conquistar en París el primer Grand Slam de su carrera, Roland Garros, hace unas semanas.

Con cinco títulos en el año, Sinner aventaja a Zverev en el historial mano a mano por 10-4 y lo superó en los últimos nueve enfrentamientos. El último en el ATP Masters 1000 Madrid de este año, con un apabullante 6-1 y 6-2.

Alexander Zverev, en la lucha por el título con Zverev Kirsty Wigglesworth - AP

Primer set

Ambos tenistas mantuvieron su saque en sus respectivos primeros games. Y a continuación Sinner, que es el 10° jugador de la Era Abierta del tenis en defender el título de Wimbledon, definió su segundo game de manera magistral, en 40-0 y con un globo con top-spin.

Con dificultad, Sinner se colocó 3-2 luego de levantar un 0-30, a partir de la soltura de Zverev, que lo puso en aprietos con tiros profundos. El alemán terminó siendo víctima de sus errores y no pudo concretar el primer quiebre, pero se presenta como una amenaza en cada punto.

Con dificultad, Zverev pudo sostener su servicio para igualar 4-4, pero el campeón vigente tuvo una ocasión de quiebre que desaprovechó al fallar una devolución que se fue demasiado alta y larga. El objetivo del N°1 es ejercer presión en cada instante, en una superficie tan delicada como el césped, donde se exige mucha más precisión.

El primer set se encaminó a un absoluto equilibrio, al arriba al 5-5 con apenas algunas ocasiones de quiebre no concretadas de ambos jugadores.