João Fonseca ganó su primer partido de Copa Davis para Brasil como local y se largó a llorar

En la apertura de la serie de Copa Davis entre Brasil y Suiza, el carioca João Fonseca remontó este viernes su partido ante Dominic Stricker, ganó por 3-6, 6-3 y 6-2 con un último punto a pura clase y se largó a llorar de inmediato. Una situación llamativa, dado que la victoria no definió la serie y esta no es por una etapa avanzada del certamen.

En su debut como local jugando este torneo, el tenista de 20 años y 29º del mundo superó al cabo de una hora y 59 minutos al segundo singlista suizo. Tras ceder el set inicial, se recuperó y mostró solidez para quedarse con el duelo, incluso con una acción final que fue aplaudida por todo el estadio: lanzó un drop que besó la red, cayó del otro lado lejos del alcance de su adversario y sentenció el triunfo.

Fonseca ganó y terminó llorando largamente; a sus 20 años, sufre una lesión lumbar importante. Captura de Video

Lejos de levantar los brazos, apretar un puño o celebrar con la gente, Fonseca se quitó la gorra y se tapó los ojos, desbordado por una emoción que tuvo apenas la pausa de los saludos con su derrotado y el juez. Luego, camino hacia su silla, siempre cabizbajo, recibió un fuerte abrazo del capitán Jaime Oncins antes de quedarse sentado sin lograr controlar el llanto.

El brasileño dejó a un lado la gorra y la reemplazó por una toalla para seguir ocultando las lágrimas, mientras continuaba recibiendo unas palabras de su líder y acompañaba la situación un vendaval de aplausos de los aficionados locales, muchos de ellos, con sus teléfonos enfocados hacia el primer héroe de la jornada.

¡João ganó su primer partido en casa! 🇧🇷🏠



Fonseca, haciendo su estreno como local en la Copa Davis, derrotó al suizo Dominic Stricker por 3-6, 6-3 y 6-2.



¡Mucha emoción en el festejo! 🥹#CopaDavis l @cbtenis pic.twitter.com/CV8gTNURpO — Copa Davis (@CopaDavis) September 18, 2026

¿Qué hay detrás de esa reacción de Fonseca? Algunas de las últimas frases que dejó el jugador nacido en Río de Janeiro el 21 de agosto de 2006 explican lo que está sintiendo por estos días, en su regreso a la competencia tras abandonar antes de la tercera ronda del ATP de Cincinnati, que iba a jugar con el australiano Christopher O’Connell hace un mes, por una lesión abdominal.

Tras ello comunicó su imposibilidad de estar en el US Open, el último campeonato de Grand Slam de la temporada. “Mi recuperación fue dura. Obviamente, me habría gustado jugar el Abierto de Estados Unidos y estar en mejor forma física y mental. Sufrí muchas lesiones este año. Volví a entrenarme la semana pasada, empecé a sentirme bien de nuevo en la cancha y no podía dejar de brindar todo mi apoyo al equipo”, expresó en las últimas semanas.

“Intenté recuperarme lo antes posible para estar aquí. Todos saben lo importante que es la Copa Davis para mí. Desde mi etapa juvenil, siempre fueron las semanas más importantes del año para mí. Cuando me tocaba estar, siempre regresaba más feliz. Estar en este ambiente de unión es fantástico y siempre muy productivo para todos”, agregó quien en 2025 logró sus dos trofeos en singles en el circuito, uno de ellos, en el ATP de Buenos Aires, a los 18 años.

Fonseca escucha al capitán, el ex tenista Jaime Oncins, que lo consuela mientras el joven utiliza una toalla para ocultar su llanto tras la victoria. Captura de Video

Fonseca es una de las últimas grandes promesas surgidas en el mundo de las raquetas. Lo que siguió a esa etapa ascendente estuvo por debajo de lo esperado y en enero pasado se reveló que el brasileño padece una lesión crónica en la espalda, más precisamente en la zona lumbar. Eso lo obligó a retrasar su aparición en el circuito en 2026 y lo hizo retirarse de los torneos de Brisbane y Adelaida antes de afrontar el Australian Open sin estar al ciento por ciento físicamente.

Si en la serie es necesario un cuarto partido, el sábado Fonseca deberá medirse con una estrella suiza, Stan Wawrinka, que llegó a ser número 3 del ranking y está en la etapa de despedida. “Hay que ir partido a partido. Si me toca enfrentarme con él, será un honor. Todo el mundo sabe que Wawrinka es un jugador increíble. Su trayectoria en el tenis es enorme”, lo elogió el carioca.