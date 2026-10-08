Juan Manuel Cerúndolo avanzó en el Masters 1000 de Shanghái y se enfrentará con Carlos Alcaraz

El Masters 1000 de Shanghái, el torneo más importante de la gira asiática, ya está en marcha. Tras una primera jornada espinosa para el único argentino que compitió (Marco Trungelliti, que cayó ante el qualy japonés Rei Sakamoto), cuatro jugadores de nuestro país lograron celebrar en esta jornada. Uno de ellos, el zurdo Juan Manuel Cerúndolo (55°), venció por un doble 6-4 al colombiano Nicolás Mejía (119°, proveniente de la clasificación) y en la segunda ronda tendrá un desafío de alta jerarquía: ante el español Carlos Alcaraz, 3° del mundo.

Para el menor de los hermanos Cerúndolo fue la décima victoria en torneos de Masters 1000 (la categoría más alta después de los Grand Slams), la primera en Shanghái (el año pasado había perdido en su debut ante el chino Yunchaokete Bu). Frente a Mejía, en 1h22m, anotó cinco aces, no cometió dobles faltas, logró el 57% de primeros servicios, ganando el 84% de puntos con el primer saque y el 52% con el segundo. Le generó siete break points al bogotano, quebrándole el servicio cuatro veces. Y cedió el propio en dos oportunidades.

Este sábado, su rival será el murciano Alcaraz, exnúmero 1. Se enfrentaron una vez, a fines de 2021, en un torneo no oficial como las Next Gen ATP Finals, en Milán. El europeo, que era 32° del ranking, se impuso en la etapa de grupos por 4-0, 4-1, 2-4 y 4-3 (3). El porteño era 91° del tour.

Carlos Alcaraz durante su contacto con la prensa en el Shanghái Masters 1000 HECTOR RETAMAL - AFP

Después de cuatro meses alejado de los courts por una lesión de muñeca derecha, Alcaraz llega a Shanghái en una dinámica ascendente: alcanzó los cuartos de final del US Open, compitió en el torneo de exhibición Laver Cup y hace unos días logró el ATP 500 de Tokio. “Me siento mentalmente fresco, eso es lo más importante”, dijo Alcaraz, que nunca superó los cuartos de final de Shanghái.

Báez cortó la mala racha

Sebastián Báez, el actual 53° del ranking mundial, se impuso en la primera ronda de Shanghái, ante el estadounidense Marcos Girón (88°) por 1-6, 6-3 y 6-4, en 1h56m. El jugador nacido en Billinghurst cortó una racha de cuatro derrotas seguidas en el circuito (en Winston-Salem, US Open, Chengdu y Pekín).

Fue la victoria número 19 de Báez en torneos de Masters 1000, la tercera en Shanghái. El próximo rival del argentino será el monegasco Valentin Vacherot, 17° preclasificado. Será el primer enfrentamiento entre ambos.

Otro jugador argentino que obtuvo una valiosa victoria en la jornada asiática fue Thiago Tirante (54°), que disfruta del momento más destacado de su carrera. El platense derrotó por 6-4 y 6-2 al serbio Hamad Medjedovic (78°), y sumó su éxito número 15 en Masters 1000. Su próximo adversario será uno de los jugadores de mejor rendimiento en el año, el español Rafael Jodar, de 20 años y 12° preclasificado en la ciudad china. Nunca se enfrentaron.

El porteño Camilo Ugo Carabelli, 77° del tour, consiguió el décimo triunfo de su carrera en Masters 1000. En la primera ronda de Shanghái batió al ruso Ilia Simakin -154°, había superado la clasificación-, por 2-6, 6-2 y 7-5. Camilo no ganaba partidos a nivel ATP desde julio, en el polvo de ladrillo de Umag: desde entonces había caído en Estoril, Montreal, Cincinnati, US Open, Chengdu y Tokio.

En la segunda ronda, Ugo Carabelli se cruzará con el cuarto preclasificado, el canadiense Feliz Auger-Aliassime, que triunfó en el único duelo entre ambos, en Roland Garros 2022.

Los tenistas argentinos que trastabillaron en la jornada fueron Mariano Navone (47°) y Facundo Díaz Acosta (69°). El primero, oriundo de 9 de Julio, perdió con el español Pablo Carreño Busta (65°) por 4-6, 7-5 y 6-3. El segundo, de La Lucila, perdió contra el portugués Nuno Borges (51°) por 7-6 (7-5) y 6-2.

Para los argentinos, en Shanghái, sólo resta el debut de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, preclasificados número 21° y 28°, respectivamente. El porteño, mejor argentino del ranking, se medirá este viernes con el ruso Roman Safiullin (79°, pasó la qualy), por la segunda ronda. Para el sábado quedará la presentación de Etcheverry, ante el británico Cameron Norrie (40°) o el checo Dalibor Svrcina (126°).