Juan Manuel Cerúndolo interrumpió su gira de regreso al circuito por problemas físicos: “Qué difícil se está haciendo este año”

“Que difícil se está haciendo este año…”. El tuit del tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo , escrito desde Suiza, donde esta semana tenía proyectado jugar en Zug el segundo Challenger desde su regreso al circuito (la semana pasada lo hizo en Tampere, Finlandia), vuelve a generar intranquilidad. El jugador de 20 años, una de las piezas más destacadas de la nueva generación del tenis argentino, sigue sin poder competir con continuidad por una lesión en el músculo psoas.

Que dificil se esta haciendo este año… https://t.co/I4gzGglWyz — Juan Manuel Cerúndolo (@juanmacerundolo) July 26, 2022

Tras un mes afuera del tour, el campeón del ATP de Córdoba 2021 volvió al circuito la semana pasada y alcanzó las semifinales en el Challenger finlandés. Desde este lunes tenía proyectado actuar en Zug y, la semana próxima, en Cordenons (Italia). Sin embargo, antes de debutar en Suiza ante el austriaco Dennis Novak, Juan Manuel se bajó del torneo. Según le explicaron a LA NACION desde su equipo, el porteño está en un proceso de reinserción al circuito, se recupera de una tendinopatía en el psoas y el aductor. El equipo médico y físico de Cerúndolo aconsejó que su regreso sea en “forma gradual” y por ese motivo, tras la exigencia de la semana pasada, decidieron no esforzar el cuerpo.

Juan Manuel Cerúndolo en acción, en Roland Garros. FFT

“Tengo un sobrehueso en la cadera, que se llama cadera camp, algo que genera un bloqueo en la cadera en cierto punto. Cada vez que se me traba, cuando juego a alta intensidad, el psoas, un musculo tensor de la zona, se tensa de más para proteger la cadera y se rompe. Ya me pasó dos veces: una vez estuvo cerca. Eso no me permite jugar con continuidad”, explicó Cerúndolo en elgrafico.com.ar, en junio pasado. “Este fue un año muy difícil para mí: tuve lesiones, pérdida de ranking, pérdida de objetivos, también un poco de motivación. Pero de a poco me voy recuperando: hago todo lo posible para volver, entrenando mucho para intentar estar sano antes que jugar”, añadió.

Tras una temporada 2021 de ensueño, el jugador zurdo alcanzó su mejor ranking en enero pasado: 79° . Pero las molestias físicas, hasta el momento, fueron un angustiante obstáculo que no le permitieron prolongar su evolución en las grandes ligas. En la actual temporada jugó pocos partidos: entre el ATP Tour y los Challengers, suma once victorias y doce derrotas. Su ranking actual es 107°.

En la intimidad de los Cerúndolo: Francisco y Juan Manuel, en su casa, jugando con Milos, el perro de la familia. FABIAN MARELLI

Su situación, naturalmente, es una intranquilidad dentro de una familia que respira deporte las 24 horas (además de Francisco, de 23 años, el mayor de los hermanos y actual 24 del ranking mundial, está María Constanza, de 22, que es jugadora de hockey de Belgrano Athletic y del seleccionado). María Luz Rodríguez y Alejandro Cerúndolo, la mamá y el papá de los chicos, también fueron tenistas profesionales (el Toto estuvo entre los mejores 310 del mundo en 1982 y es entrenador).

El 17 de julio pasado, tras conquistar su primer título ATP, en Bastad, Suecia, Francisco celebró -charlando con LA NACION- el regreso al circuito de su hermano. “Le deseo lo mejor a Juanma, que pueda volver a jugar, que pueda mantener la competencia durante varios torneos seguidos y que no tenga que volver a parar, porque sé que es un enamorado del tenis, le encanta jugar, entrenarse, y viajar, y es duro verlo lesionado y que tenga que recuperarse y estar en casa. Para nuestra familia es muy lindo que pueda volver a jugar torneos y, si le puede ir bien, mejor”, dijo Cerúndolo.

Abril de 2021, reunidos por LA NACION, cinco de los mejores tenistas de la nueva generación argentina: Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Tomás Etcheverry. Rodrigo Nespolo - Canon digital

Juan Manuel, que el año pasado sorprendió en el circuito grande ganando el trofeo de Córdoba y es uno de los jugadores argentinos con mayor futuro y mentalidad competitiva, deberá seguir buscando alternativas para tratar de dejar atrás las molestias físicas y poder jugar libre y sano. Está claro que los resultados y el ascenso en el ranking, si logra estar en buenas condiciones, llegarán pronto.