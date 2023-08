escuchar

No había conseguido entrar de manera directa en el torneo. Quedó un par de lugares afuera del primer corte. Hasta que la baja del estadounidense Reilly Opelka le permitió ingresar en el main draw. Juan Manuel Cerúndolo hizo honor a la oportunidad que llegaba y debutó en el US Open de la mejor manera: con un triunfo. Y para hacerlo aún más épico, en cinco sets y después de ceder los dos primeros parciales. El zurdo porteño fue de menor a mayor en la cancha 4 para eliminar al bielorruso Illya Ivashka por 2-6, 6-7 (4-7), 6-3, 6-3 y 6-3, en poco más de tres horas y media de acción. Para coronar una jornada de alegrías para la familia Cerúndolo, luego fue el turno del hermano mayor, Francisco, que se impuso en cuatro parciales.

Desde el puesto 93° del ranking, Juanma Cerúndolo remontó dos sets para quedarse también con su primera victoria en el cuadro mayor de un Grand Slam, luego de pasos en primera ronda en Australia 2022 y hace unas semanas, en Wimbledon. Entre aquella primera participación y este regreso hubo, vale recordarlo, un largo parate por lesión, una tendinopatía en el psoas causada por un sobrehueso en la cadera.

“Fue mi primera victoria en un Grand Slam y ya es un logro grande. Hacerlo además en cinco sets, saber que podés aguantar físicamente estos partidos, y estar al nivel de un torneo tan grande, creo que es muy importante para mí. Igual, sé que no me tengo que conformar, hay que seguir trabajando”, destacó el menor de los hermanos Cerúndolo, que con paciencia busca regresar al grupo de jugadores que disputan los torneos ATP con frecuencia. “Lo había conseguido cuando estuve 79° [su mejor ranking], pero después, por la lesión, me fui para atrás. Mentalmente estuve un poco inestable durante unos meses y me costó mucho ganar partidos. Creo que me falta algo de constancia, y luego más agresividad, saque, devolución, de todo se puede mejorar. Tengo a veces partidos buenos, luego partidos malos, hay que cortar con eso y ser un poco más regular. Pero creo que se trata de competir y competir, hasta que te acostumbrás a estos rivales y ganás confianza”, explicó en rueda de prensa.

Ganó un título en su primera participación en un torneo ATP, en Córdoba 2021, para asombro del mundo de las raquetas. Luego, los problemas físicos le impidieron asentarse. “Fue muy lindo ese momento. Esta es una camada muy linda [con Sebastián Báez, su hermano Francisco], en la que todos buscamos mejorar, pasarnos en el sentido sano. Ser el primero que ganó un ATP me dio confianza y motivación, fue algo increíble en su momento, pero a la vez no me puedo quedar con eso. Todos están creciendo. Fijate que Báez ya tiene 4 títulos, mi hermano ganó 2, Pedro (Cachin) tiene uno... la clave es no estancarse y mejorar cada día”, evaluó. En la segunda ronda tendrá un cruce más complejo frente al español Alejandro Davidovich Fokina (21°), que machacó 6-4, 6-4 y 6-2 al estadounidense Marcos Giron.

Más tarde, le tocó a Francisco, el hermano mayor. Aunque no llegó a cinco sets, también jugó de menos a más para ganarle en cuatro parciales a Zachary Svajda, uno de los estadounidenses invitados por la organización, con parciales de 5-7, 6-4, 6-4 y 6-3, incluida una “gran Willy” O (tweener, en inglés) ganadora cuando promediaba el segundo set. Instalado en el Top 20, el diestro se enfrentará en la próxima etapa con el checo Jiri Vesely, que eliminó al francés Enzo Coucaud por 5-7, 6-3, 6-2, 3-6 y 6-4.

“A Juanma lo seguí [su partido] hasta el ultimo minuto. Apenas ganó, me fui a hacer la entrada en calor. Lo que logró es una alegría enorme. Estoy muy contento porque sacamos dos victorias de locos”, remarcó el mayor de los hermanos. Luego, contó que su triunfo fue más laborioso de lo imaginado por tener pocas referencias de su rival. “No lo conocía, la verdad. Me habían dicho que jugaba bien, vi que había perdido partidos apretados contra rivales duros. El primer set me sacó muy bien, me ganó mucho con el saque, y yo me sentía muy mal, no le encontraba la vuelta, no sabía por dónde jugarle. En el segundo empecé a sentirme mejor con mis games de saque, pero recién a partir del segundo quiebre del tercer set pude agarrar confianza y jugar mejor. Sabía que tenía que estar bien con mi saque, no desesperarme”, expresó luego de la victoria.

Además, el cordobés Pedro Cachin perdió contra el local Ben Shelton por 1-6, 6-3, 6-2 y 6-4. El cordobés, 66° del ranking y que hace unas semanas ganó su primer título en el circuito, en Gstaad, no pudo repetir su actuación de 2022 cuando alcanzó la tercera etapa en Flushing Meadows.

Estos son los argentinos que jugarán el martes en el US Open:

Estadio Louis Armstrong, tercer turno: Facundo Díaz Acosta vs. John Isner (Estados Unidos)

Court 7, tercer turno: Tomás Etcheverry (30°) vs. Otto Virtanen (Finlandia)

Cuarto turno: Nadia Podoroska vs. Zhen Qinwen (China, 23a)

Court 9, primer turno (a las 12): Diego Schwartzman vs. Arthur Rinderknech (Francia)

Court 13, segundo turno: Sebastián Báez vs. Borna Coric (Croacia, 27°)

Court 14, cuarto turno: Guido Pella vs. Lloyd Harris (Sudáfrica)

