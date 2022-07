Independiente se desangra: ahora renunció Rolfi Montenegro, en medio de los rumores sobre el próximo DT

Independiente sigue en un estado de total anarquía. Si el presente institucional es preocupante -se espera entre hoy y mañana la oficialización de una fecha para elecciones, que debieron haberse realizado en diciembre de 2021-, la situación deportiva es por demás alarmante: a la ida del director técnico Eduardo Domínguez, ocurrida hace dos semanas, se le suma ahora la renuncia del principal asesor deportivo, Daniel Montenegro.

El Rolfi había asumido a fines de octubre del año pasado para encargarse del armado del plantel y de la contratación de un entrenador, cuando ya se rumoreaba que el ciclo de Julio César Falcioni en el Rojo se estaba terminando. La situación, de entrada, fue desprolija, ya que mientras Falcioni seguía en funciones se comenzó a buscar un sucesor. Finalmente, al Emperador no se le renovó el contrato y Montenegro convenció a Domínguez para asumir al frente del equipo de Avellaneda.

Montenegro, durante la presentación ante el plantel de Eduardo Domínguez, a principios de año Twitter @Independiente

Justamente, en las últimas horas, acuciado por los malos resultados deportivos que le ha deparado el interinato de Claudio Graf, empezaron a resonar nombres para hacerse cargo del plantel. Y en ese contexto se sucedieron los cortocircuitos entre Montenegro y lo que queda de comisión directiva (el presidente, Hugo Moyano, y el secretario deportivo, Yoyo Maldonado). Lo que trascendió fue que Montenegro empezó a sondear a los entornos de Gabriel Heinze y Ricardo Gareca, pero que desde las autoridades del club se apunta al regreso de Falcioni o incluso de Pedro Monzón (colaborador del Emperador en el último ciclo).

"MONTENEGRO NO ME VA A LLAMAR" declaró Falcioni y contó un poco de su salida de Independiente, en #ESPNEquipoF. pic.twitter.com/XRVdh4RGEE — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2022

Ayer, en una entrevista en ESPN, Falcioni volvió a hablar de su desvinculación de Independiente y de su malestar con el accionar de Montenegro en aquel momento. “Mi salida de Independiente fue una decisión que acepté bien. El club llevó a Rolfi Montenegro como manager y la decisión me pareció correcta, pero las formas hacia mí no fueron correctas. Me parecía bien que quisiera llevar a su gente. Se lo hizo saber [a Montenegro] en el momento adecuado. A mí me llamaban los técnicos a los que él llamaba para decirme ‘Julio, ¿te vas?’. Y yo les decía ‘no sé'. [Montenegro] Estaba en el día a día al lado nuestro, entonces le dije ‘me parece que no estás haciendo las cosas bien. Estás empezando mal tu trabajo’. Se lo dije, lo puedo decir públicamente”.