Juan Manuel Cerúndolo venció a Casper Ruud y está en las semifinales de Gstaad

Juan Manuel Cerúndolo certifica que está en un buen año. El argentino que estuvo en boca de todos en el último Roland Garros, donde eliminó a Jannik Sinner, dio este viernes un nuevo paso adelante en su carrera: venció a Casper Ruud por 3-6, 7-5 y 6-2 y avanzó a las semifinales del ATP 250 de Gstaad, en el último tramo de temporada de polvo de ladrillo. La historia se repite: Juanma, de 24 años, también eliminó a Ruud en este certamen en 2025 y en la misma instancia; entonces, el argentino llegó a la final, donde fue derrotado por Aleksandr Bublik.

Este sábado, Cerúndolo, que inició la semana como 45° del ranking, buscará nuevamente un lugar en la final, ante el belga Raphael Collignon (24 años, 42° del mundo), que superó en cuartos al monegasco Valentin Vacherot.

El saque de Juan Manuel, al que Gstaad le sienta bien: ya fue finalista en 2025 Anthony Anex - Keystone

El historial marca un solo enfrentamiento, reciente, en el césped de Eastbourne, donde el zurdo argentino se impuso en tres sets.

Gstaad tiene una altitud de 1050 metros, condición geográfica que provoca que la pelota vuele mucho más rápido que en el llano, y por estilo de juego, le calza a la perfección al Cerúndolo, que ostenta como único título en su palmarés el ATP de Córdoba en 2021.

Su balance contra rivales del Top 20 ahora es de 4-3, todas victorias en polvo de ladrillo, entre ellas, la mencionada contra el número 1 del mundo, Sinner, en la segunda ronda de Roland Garros en mayo último.

Argentinos en Bastad y Umag

En Bastad, otro de los tres ATP 250 sobre polvo de ladrillo que se juega esta semana, Sebastián Báez cayó muy pronto, en 59 minutos y por 6-1 y 6-2, ante el ruso Andrey Rublev, primer preclasificado, en los cuartos de final. Ya no quedan argentinos en el main draw del torneo sueco, porque Thiago Tirante, que hoy se iba a medir con Alejandro Tabilo (Chile), buscando un lugar en las semifinales, dio walkover (no se informó la razón).

En el 250 de Umag (Croacia), Román Burruchaga hoy jugará las semifinales ante el español Daniel Mérida. El otro cruce del cuadro será entre Damir Dzumhur (Bosnia) y Alex Molcan (Eslovaquia).