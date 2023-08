escuchar

La ilusión se terminó para Juan Martín del Potro. El tandilense, campeón del Grand Slam neoyorquino en 2009, no participará en el US Open que empezará dentro de doce días, y dio un paso más hacia el adiós a las canchas, sin recuperarse de los dolores que lo aquejan en la rodilla derecha, la que se operó en varias ocasiones.

En un comunicado que subió a sus redes sociales este miércoles, Del Potro expresó: “Hola a todos. Como ya saben, mi deseo de volver a una cancha tan especial como es el US Open me tenía muy ilusionado. Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100% para poder sentirme cómodo y contento de compartir, una vez más con ustedes, un momento único. También saben que el dolor que siento no me permite enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar mi calidad de vida”.

Del Potro anunció su baja del US Open en sus redes sociales Instagram

“Les agradezco la compañía, la comprensión y los mensajes de aliento que me dejan. Les mando un abrazo muy grande. Espero verlos pronto”, finalizó el tenista tandilense.

Del Potro, que cumplirá 35 años dentro de un mes, todavía no anunció un retiro. No, al menos, de manera oficial. Pero lleva casi 18 meses desde su último partido oficial, aquella emotiva noche del 8 de febrero de 2022 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con una derrota frente a Federico Delbonis por el Argentina Open. Mucho más lejos quedó el penúltimo encuentro, aquel triunfo sobre Denis Shapovalov en Queen’s, en Londres 2019, hace más de cuatro años, cuando un resbalón complicó su ya maltrecha rodilla. En su palmarés ostenta 22 títulos, incluido el inolvidable US Open 2009, otras 13 finales, la Copa Davis 2016, y dos medallas olímpicas, la de plata en Río 2016 y la de bronce en Londres 2012. Antes y después, hubo ocho operaciones serias, graves, complicadas. Siempre volvió, siempre lo intentó. Pero, desde hace un tiempo, el cuerpo le negó la posibilidad de un intento más.

Del Potro, en junio pasado, en China Captura de video

La esperanza de llegar a Flushing Meadows se había encendido después de una exhibición que Del Potro jugó hace un par de meses en la ciudad de Hangzhou. Allí, el exnúmero 3 del mundo actuó en la primera jornada del Torneo Internacional de Maestros de Tenis. Jugó únicamente en dobles, en pareja con el español Carlos Moya (número uno del ranking en 1999), contra el ruso Marat Safin (número uno en 2000) y el español David Ferrer (número tres en 2013). Del Potro y Moya, uno de los entrenadores de Rafael Nadal, se divirtieron y terminaron triunfando por 7-6 (7-5), 1-6 y 11-9, tras una hora y trece minutos. Claro que el resultado fue lo de menos; el público celebró cada punto.

Esa aparición había sido la primera vez que Delpo pisaba una cancha, 499 días después de aquel partido contra Delbonis. Desde entonces siguió buscando alternativas para tratar de recuperarse de la lesión que, precisamente, sufrió en territorio chino, en octubre de 2018, en el Masters 1000 de Shanghai, una fractura en la rodilla. “No estoy preparado para el día después”, le confesó Del Potro a LA NACION en septiembre pasado, en una entrevista realizada en Nueva York.

Juan Martín del Potro en las tribunas del imponente estadio Arthur Ashe, el escenario que lo vio campeón en 2009 REGINA CORTINA

Estas son, una a una, las lesiones más graves que Del Potro sufrió en su carrera:

Enero de 2008. Se retiró en la 2ª rueda de Australia, ante David Ferrer, por una fisura de una vértebra lumbar. Estuvo más de dos meses fuera del circuito.

Mayo de 2010. Poco después de ganar el US Open 2009, comenzó a sentir dolores en la muñeca derecha. Tras varios meses de inactividad decidió operarse (en el tendón cubital del extensor carpiano de la muñeca). La cirugía estuvo a cargo del doctor Richard Berger, en la Mayo Clinic de Rochester. Volvió en el ATP de Bangkok, después de 8 meses.

Marzo de 2014. Se sometió a la primera de las tres cirugías que tendría en la muñeca izquierda. Durante la operación se descubrió que el daño en los ligamentos era peor del que habían arrojado los estudios de imagen.

Enero de 2015. Volvió a jugar después de 321 días. Fue en Sydney, pero siguió sintiendo dolores. Volvió a ser intervenido en la muñeca izquierda.

Junio de 2015. Jugó en marzo en Miami, pero continuó con problemas. En junio ingresó por tercera vez en un quirófano para operarse la muñeca izquierda. Volvió a jugar en febrero de 2016, en Delray Beach, luego de 327 días sin competencia.

Octubre de 2018. En Shanghai, sufrió una caída sobre la rodilla derecha y padeció fractura de rótula de trazo vertical sin desplazamiento. Decidió no operarse y hacer tratamientos menos invasivos. Volvió luego de 131 días de inactividad, en febrero de 2019, en Delray Beach.

Junio de 2019. Sin la rodilla sana, compitió en el ATP de Queen’s y en la primera ronda sufrió un resbalón sobre el césped británico que agravó el problema (volvió a sufrir una fractura de rótula). Aquel 19 de junio, ante Denis Shapovalov, sería su último partido.

Junio de 2019. Del Potro fue operado por la lesión en la rodilla derecha. En Barcelona, por el doctor Ángel Ruiz Cotorro.

Enero de 2020. Por el persistente dolor y luego de diversas interconsultas, Del Potro decidió operarse otra vez en la rodilla. Esta vez en Miami, por el doctor Lee Kaplan.

Agosto de 2020. Operado por tercera vez en la rodilla. Ahora en Berna, Suiza, por el doctor Roland Biedert.

Marzo de 2021. Después de 21 meses sin competir, volvió a ingresar en un quirófano para tratar de hallar soluciones para sus problemas de rodilla. Esta vez en Chicago, ante el doctor Jorge Chahla. “La definitiva”, escribió en sus redes.

