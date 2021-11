Un récord de Federer y Del Potro cayó en un partido épico jugado en Cancún

Giles Hussey es un tenista británico de 24 años, 873° del ranking de la ATP (su mejor posición fue 869°, la semana pasada). Constantin Bittoun Kouzmine es un jugador francés, de 22 años, que fue 522° del mundo en 2018 y en la actualidad es 1149°. Ambos se enfrentaron el sábado pasado en la tercera categoría del tenis profesional, en un (ex Future), puntualmente en el M15 de Cancún, México. Y lejos de pasar inadvertidos disputaron un match que rompió un récord que ostentaban…, Roger Federer y Juan Martín del Potro.

En los cuartos de final del certamen mexicano jugado sobre superficie dura, Hussey derrotó a Bittoun Kouzmine por 6-7 (7-9), 6-4 y 7-6 (7-5). Claro que el score no fue lo llamativo. ¡El partido duró cuatro horas y 41 minutos! Ese tiempo alcanzó una nueva marca: se convirtió en el partido más largo disputado al mejor de tres sets, superando las cuatro horas y 26 minutos del match ganado por Federer ante Del Potro por 3-6, 7-6 (7-5) y 19-17, en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, sobre el césped del All England.

La ficha de un partido histórico: Giles Hussey derrotó a Constantin Bittoun Kouzmine, en el M15 de Cancún, en 4h41m. Instagram

“¡Es una gran tontería! Fue inevitablemente difícil después de la derrota, especialmente porque estábamos jugando con 30 grados, pero no me di cuenta de la duración. Sólo cuando salí me enteré. Estaba en mi juego, y hacia el final estaba completamente cansado, solo estaba tratando de ahorrar la mayor cantidad de energía posible para el siguiente punto. No me había imaginado que hubiera durado casi cinco horas, a pesar de que había más de cien personas alrededor de la cancha durante el final del juego. Aquí, estamos todos reunidos en un resort”, le contó Bittoun Kouzmine al diario francés L’Equipe.

"Salí arruinado", dijo el francés Constantin Bittoun Kouzmine, que cayó en el M15 de Cancún tras 4h41m de batalla. Instagram

Hussey, el ganador del partido, anotó seis aces, cometió cuatro doble faltas, logró el 47% de primeros servicios (74 de 156), consiguió el 65% de puntos con el primer saque y el 95% con el segundo. Le quebró el servicio a Bittoun Kouzmine en cinco oportunidades.

El británico, que también juega para la Universidad de Tennessee, volvió a pisar un court para disputar las semifinales y, pese al cansancio físico, derrotó al japonés Makoto Ochi (601°) por 7-6 (7-5), 6-7 (2-7) y 6-1, en 3h47m. Pero en la final cayó ante Nam Hoang Ly (712°), de Vietnam, por 6-4 y 6-4. En octubre pasado, Hussey había ganado un título profesional allí mismo, sobre superficie dura en Cancún. Bittoun Kouzmine, que fue 18° del mundo junior en 2017, no tiene títulos profesionales en singles.

El tenista británico Giles Hussey, en octubre pasado, al ganar el M15 de Cancún, donde semanas más tarde logró el partido más largo de la historia disputado a tres sets. Instagram

“Salí arruinado. Y lo peor es que si hubiera ganado, ¡debería haber vuelto a jugar dos horas después mi final de dobles!”, apuntó Bittoun Kouzmine. Y añadió: “El tenis es una pelea. Allí estuvo más que excediendo sus límites. Es puramente mental, de hecho, va más allá de la noción de capacidad física. Nos decimos a nosotros mismos que no tenemos más fuerzas, pero aún nos quedan algunas. E s solo la cabeza la que nos hace encadenar los puntos una y otra vez. ¡Y vencí a Federer y Del Potro (por el récord de duración)! Había US$ 750 en juego para clasificar a las semifinales”.

Hussey y Bittoun Kouzmine son desconocidos para el gran público del tenis, pero desde el fin de semana pasado sus nombres marcaron una huella que hasta superó a Federer y a Del Potro.