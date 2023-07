Carlos Alcaraz ganó su primer Wimbledon y Juan Martín del Potro le dedicó un mensaje con una advertencia sobre Novak Djokovich: “No sé si se dieron cuenta”

escuchar

El tenista español Carlos Alcaraz se consagró campeón de Wimbledon por primera vez a sus 20 años, tras derrotar al serbio Novak Djokovich en un partido que culminó en el quinto set. Se trató del segundo título Grand Slam que recibe con su victoria, tras el US Open 2022, y su 12° trofeo como profesional. “¡Un sueño de toda la vida! Siempre hay que creer”, advirtió el deportista. Juan Martín del Potro no quiso perder la oportunidad y le dedicó un sentido mensaje al ganador: “¡Qué linda final!”. Pero, además, advirtió un detalle sobre su contrincante: “No sé si se dieron cuenta”.

Carlos Alcaraz festejó su victoria Twitter: @carlosalcaraz

Rafael Nadal tenía la misma edad cuando ganó el primer título de este rango, en 2008, frente al suizo Roger Federer. En esta ocasión, Carlos Alcaraz venció a Novak Djokovic en un partido que culminó con el quinto set, mientras el jugador serbio se quedó con las ganas de llevarse a casa su 24° título de Grand Slam. “Solo tengo 20 años. Todo está pasando demasiado rápido, pero estoy muy orgulloso de cómo trabajamos todos los días. Gracias a todos por su apoyo, desde el fondo de mi corazón”, expresó el tenista español en su perfil de Twitter.

Juan Martín del Potro le dedicó un mensaje de victoria al español a través de su perfil de Twitter, donde acumuló más de tres millones de seguidores. “No sé si se dieron cuenta, pero en un punto que festejó mucho Carlitos, Nole lo miró muy mal y ahora ganó el set”, advirtió el argentino. Y apuntó: “¡Qué linda final!”.

La felicitación de Del Potro tras la victoria de Alcaraz Twitter: @delpotrojuan

En tanto, el extenista nacional hizo una revelación personal: “No miro mucho tenis, porque me hace mal, pero este partido es hermoso. Felicidades a ambos y gracias. Saludos, amigos, fue lindo conectarnos y sentirlos cerca”, concluyó.

Un gesto para su ídolo con un final inesperado

Desde su debut, Carlos Alcaraz fue bautizado como el sucesor de Rafael Nadal en el tenis español. El deportista profesional, que acumuló más de tres millones y medio de seguidores en sus redes sociales, mantiene un perfil bajo con respecto a su vida privada. Pero también trata de mostrarse cercano con sus admiradores y, en ocasiones, interactúa con ellos a través de sus perfiles.

Fue así como el usuario de Twitter @PrimeGanet se lanzó a enviarle un mensaje al tenista español, que decía: “Si Carlos Alcaraz me responde a este tuit, me tatúo su nombre”. La publicación, que dató de junio de 2022, obtuvo la inesperada respuesta del deportista. “¿Cumplirá su promesa?”, señaló.

Un usuario de Twitter se tatuó mal el nombre del tenista español Carlos Alcaraz. twitter

Unas horas más tarde de este intercambio de tuits, otro usuario, @JosepePedrerol, se animó a sumarse al desafío y compartió la imagen de un tatuaje dedicado a su ídolo. O eso creía. Se trató de un diseño en la parte inferior del muslo derecho, pero con un peculiar detalle: el apellido estaba mal escrito y, en lugar de poner Alcaraz, se leía Alcazar. “He cumplido”, señaló el autor de la publicación, que posteriormente publicó la rectificación con tinta negra en ambas letras. “Reparado (más o menos)”, añadió.

LA NACION