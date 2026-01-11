Bublik, más que un showman: ganó el título en Hong Kong, un punto increíble y el ingreso en el top 10

Hace tiempo que el tenista kazajo Alexander Bublik dejó de llamar la atención únicamente por las actitudes payasescas dentro del court. Ya no es sólo una suerte de “showman”. Empezó a potenciar sus recursos técnicos y, puntualmente desde marzo del año pasado, se acostumbró a ganar. Este domingo, inició la temporada 2026 obteniendo el título en el ATP 250 de Hong Kong, venciendo al italiano Lorenzo Musetti por 7-6 (7-2) y 6-3. Cuando este lunes se actualice el ranking, Bublik será... top 10 por primera vez en su carrera.

Alexander Bublik celebrando la victoria ante Lorenzo Musetti y, por ende, el título en Hong Kong MAY JAMES� - AFP�

Bublik ya tiene un amplio recorrido en el circuito, pero hoy, a los 28 años, luce su mejor performance. De hecho, en la final ante el número 7 del ranking, cuando iba una hora de acción, ganó un punto fenomenal, que tranquilamente podrá competir como uno de los más destacados de la temporada. Lo definió con un drive cruzado, cuando ambos ya no tenían energía y tras un peloteo agotador, de 24 impactos y todos los efectos posibles (hasta un drop shot en el medio). El público, verdaderamente, deliró por el puntazo, en el que Bublik corrió de una punta a la otra y pasó de defenderse a atacar en un abrir y cerrar de ojos.

Un puntazo en Hong Kong

HE DOES IT AGAIN 🤯



Bublik showing off every inch of his skill on the court 🔥#BOCHKTO2026 pic.twitter.com/Q3xNcjvKEh — Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2026

“El único objetivo para esta temporada era entrar en el top 10 y en la primera semana he ganado el título y estoy en el top 10. Si me lo decían en abril del año pasado, no lo habría creído. Pero es un placer y espero seguir de la misma forma”, dijo, emocionado. En la segunda mitad del pasado año -desde Roland Garros- encadenó un récord de 33-9, que le sirvió para ganar los títulos de Halle, Gstaad, Kitzbühel y Hangzhou. El de Hong Kong es su noveno título.

Alexander Bublik y Lorenzo Musetti durante la ceremonia de premiación en el Hong Kong Tennis Open MAY JAMES� - AFP�

Por su parte, Musetti tendrá que esperar para volver a celebrar un título ATP Tour: el jugador de exquisito revés a una mano se presentó en la final con el objetivo de romper una sequía de 1176 días sin ganar un trofeo. Concretamente, desde que lo hizo en Nápoles 2022, frente a su compatriota Matteo Berrettini. Eso sí, salió de Hong Kong en la posición más alta de su carrera: este lunes será N° 5, convirtiéndose en el tercer italiano en la historia del ranking (desde 1973) que ingresa en el top 5, junto a Adriano Panatta y Jannik Sinner.

Lo mejor de la final entre Bublik y Musetti

En el otro torneo ATP de esta semana, en Brisbane, Daniil Medvedev sigue dando indicios de que cada vez está más cerca del nivel que lo llevó a ser el mejor jugador del mundo, en febrero de 2022. Si bien es cierto que aún está a 155 puntos de retornar al top 10 (será 12°), este domingo en Brisbane dio un valioso paso para volver más pronto que tarde, al derrotar en la final a Brandon Nakashima (EE.UU.) por 6-2 y 7-6 (7-1), en una hora y 35 minutos.

Daniil Medvedev y Brandon Nakashima, campeón y subcampeón del ATP de Brisbane WILLIAM WEST� - AFP�

Es el título número 22 del ruso. Y es el tercer jugador en actividad que consigue veinte trofeos sobre superficie dura, algo que antes sólo habían logrado Novak Djokovic (72) y Sinner (21).

Argentinos en Adelaida y Auckland

Thiago Tirante, 103° del ranking, que será el single 1 del equipo argentino de Copa Davis en la serie de febrero ante Corea en Busan, triunfó en la primera ronda de la qualy del ATP 250 de Adelaida: 3-6, 6-1 y 6-3 al neerlandés Jesper de Jong (71°). El platense se jugará el ingreso en el cuadro principal ante el italiano Andrea Vavassori, de 30 años, que es 334° en singles, pero desde hace tiempo cimenta su carrera en dobles, donde es 14° (fue 6° en 2024).

Francisco Cerúndolo es el otro argentino presente en el torneo de la capital del estado de Australia Meridional. Como tercer favorito, saldrá adelantado y se medirá en los 8vos de final ante el español Jaume Munar o Daniel Altmaier, el tenista alemán que buscó el método argentino y pasó la pandemia en San Nicolás.

El platense Thiago Tirante se jugará el ingreso en el ATP de Adelaida ante el italiano Vavassori Prensa Road2Aus/Nico Aguilera

En el otro ATP de la semana, en Auckland, Nueva Zelanda, actuarán Francisco Comesaña vs. el francés Valentin Royer, Sebastián Báez vs. el estadounidense Emilio Nava, Camilo Ugo Carabelli vs. el chileno Alejandro Tabilo, Mariano Navone vs. el estadounidense Alex Michelsen y Tomás Etcheverry vs. el portugués Nuno Borges.

Acción en el Tenis Club Argentino, sede Palermo

Este domingo, con los partidos de la clasificación, en los courts de polvo de ladrillo del Tenis Club Argentino, a pocos metros del Planetario, se inició un Challenger de categoría 50 y un W50 femenino.

El Challenger (torneo de la segunda división del profesionalismo), con US$ 63.000 en premios, tiene a los argentinos Santiago Rodríguez Taverna (224°, 26 años) y Lautaro Midón (232°, 21) como los preclasificados 1 y 2. Entre otros, también juegan Renzo Olivo, Nicolás Kicker, Mariano Kestelboim, Dante Pagani, Andrea Collarini y el peruano Juan Pablo Varillas, que es entrenado por Diego Junqueira. El evento combinado cuenta con ingreso exclusivo y sin costo para los socios de la Asociación Argentina de Tenis.