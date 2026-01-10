Ni Alcaraz ni Sinner: un niño se robó el show en una exhibición en Corea de los dos mejores tenistas del mundo

A ocho días del comienzo del Australian Open, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner participaron en una exhibición realizada en Corea del Sur donde ambos dejaron grandes puntos, hicieron divertirse al público surcoreano y el español se terminó llevando la victoria por 7-5, 7-6(7).

El duelo tuvo todos los ítems que se demanda en una exhibición. Hubo puntos solo de pelotas cortadas, de ángulo a ángulo, o de ver quién le pega más fuerte a la pelota. Todo ello mientras se producían algunos peloteos con buen ritmo entre los dos.

El encuentro, llevado a cabo en Seúl, se disputó en una cancha de moqueta con la que nunca se habían encontrado antes los dos mejores tenistas del planeta, ya que la ATP prohibió jugar en esa superficie en 2009. La decisión de los organizadores del evento dificultó los movimientos de Alcaraz y le dio algún un susto a Sinner, que se resbaló a mediados del primer set.

Alcaraz lidera 10-6 el historial contra Sinner y nunca le había ganado en una exhibición JUNG YEON-JE� - AFP�

“Jannik, terminamos la temporada jugando juntos, comenzamos la temporada jugando juntos, así que espero que esta temporada sea tan buena como la del año pasado... Te mereces lo mejor, todo lo mejor para ti, para tu equipo y, como dice nuestro equipo, espero verte el domingo (haciendo referencia a enfrentarse en la final del primer Grand Slam del año)”, dijo Alcaraz tras la finalización del encuentro.

Según informó el medio italiano La Gazzetta dello Sport, tanto el italiano como el español se llevaron una suma de dos millones de euros por jugar la exhibición, casi un equivalente a lo que otorga el Australian Open 2026, que tendrá un premio de € 2.400.000 para el campeón.

Un niño se robó la mirada de todos

En la mayoría de las exhibiciones de tenis, algún niño que está oficializando de alcanzapelota o se encuentra en las primeras filas del estadio suele jugar un punto contra alguno de los tenistas que participan en el evento y en esta oportunidad no hubo excepción.

En un momento del segundo set, Sinner decidió dejarle su raqueta a un niño coreano. Sin embargo, lo que llamó la atención del público es que este consiguió ganarle el punto a Alcaraz.

Sinner Y Alcaraz Sorprendidos Por Un Niño En La Exhibición En Corea

Con una gran derecha paralela, el niño demostró que tenía talento y dejó sin palabras también a los dos tenistas. Si bien se trató de una exhibición, el punto ganador contó en el score y benefició al italiano.