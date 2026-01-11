Así quedó la tabla de campeones de la United Cup, tras el título de Polonia

Polonia se coronó campeón de la United Cup 2026 que se realizó las ciudades australianos de Perth y Sydney al derrotar este domingo en la final a Suiza 2-1 y con su primer título ingresó a la tabla de ganadores del certamen por equipos que lleva apenas cuatro ediciones.

El combinado polaco se impuso en una definición apasionante que necesitó revertir después de la derrota de Iga Swiatek frente a Belinda Bencic por 3-6, 6-0, 6-3. En el single masculino, Hubert Hurkacz superó a Stan Wawrinka por 6-3, 3-6 y 6-3 y en el dobles mixto, que decidió la serie, Jan Zielinski y Katarzyna Kawa doblegaron a Jakub Paul y Bencic por 6-4 y 6-3.

Polonia, así, dejó atrás las finales que perdió frente a Alemania en 2024 y Estados Unidos en 2025. Los norteamericanos, principales favoritos a repetir el título esta temporada por la presencia de Taylor Fritz y Coco Gauff, fueron eliminados en semifinales por los polacos 2-1, pero siguen en lo más alto de la tabla de vencedores con dos estatuillas, la mencionada el año pasado y la de 2023 cuando se inauguro el campeonato-.

La otra nación que sabe lo que es ganar la United Cup es Alemania, que lo hizo en 2024. Este año, a pesar de la presencia de Alexander Zverev, no superó la etapa de grupos.

Tabla de campeones de la United Cup

Estados Unidos - 2

Alemania / Polonia - 1

Todos los campeones de la United Cup

2023: Estados Unidos.

2024: Alemania.

2025: Estados Unidos.

2026: Polonia.

La United Cup es un torneo mixto que no reparte puntos para el ranking ATP y WTA pero sí un jugoso premio económico (US$ 11.806.190 en total) y la posibilidad de entrenar y competir en instalaciones de primer nivel con miras a la inminente gira australiana, que desembocará en el primer Grand Slam de 2026, el Australian Open el 18 de enero.

Del certamen 2026 participaron 18 países divididos en seis grupos de tres integrantes cada uno. En la primera etapa se enfrentaron todos contra todos a una ronda. Las series fueron con un partido masculino, otro femenino y un tercero de dobles mixto. El líder de cada zona avanzó a los cuartos de final con los mejores segundos de Perth y Sydney. Deste entonces hubo cruces de eliminación directa hasta la definición.